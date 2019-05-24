مباراة الوداد الرياضي والترجي التونسي موعد والقنوات الناقلة ” نهائي دوري أبطال أفريقيا”

ينتظر جميع مشجعي الساحرة المستديرة موعد إنطلاق مباراة الوداد الرياضي المغربي والترجي التونسي اليوم عبر تردد بعض القنوات الفضائية، وقد يبحث الكثيرين عن موعد مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي والتي سوف تنطلق خلال الدقائق القادمة، وننشر تقرير كامل يحمل جميع معلومات مباراة اليوم، وتشتمل على نتيجة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، والقنوات الناقلة التي لها حق ملكية نقل وإذاعة مباراة اليوم والتي تعتبر أهم المباريات وتمثل نهائي دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي

مع بدء صفارة الحكم لمباراة الوداد والترجي المتوقعة إنطلاقها اليوم الجمعة الموافق 23 مايو في تمام الساعة الثانية عشر صباحا، والساعة 11 مساءا بتوقيت المغرب والساعة الواحدة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي سوف تقام بالمغرب على أرض المجمع الرياضي الأمير ” مولاي عبدالله” وسوف ننقل جميع التفاصيل التي تضمن الأهداف المحققة وضربات الجزاء والركلات وغيرها، وملخص المباراة.

موعد مباراة الوداد المغربي والترجي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريقين اليوم في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يستعد كلا من الوداد المغربي والترجي التونسي لحضور والفوز بتلك المباراة المصيرية لكل منهما، وحيث أنها مباراة مهمة ولقاء فريقين فاز كل منها في عام منفصل واليوم سيتم تحديد الفائز بمسابقة دور أبطال أفريقيا العربي للسنة الثالثة على التوالي، وقد حقق الوداد البيضاوي الفوزر في عام 2017 أما الترجي التونسي في عام 2018.

القنوات الناقلة مباراة الترجي والوداد البيضاوي

سيتم نقل مباراة الوداد البيضاوي المغربي والترجي التونسي عبر القنوات الفضائية beIN SPORTS HD 1