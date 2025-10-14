نتيجة مباراة اليمن وبروناي اليوم في تصفيات آسيا.. هاتريك ناصر الغواشي

بواسطة محمود عطا الله
نتيجة مباراة اليمن وبورناي نتيجة مباراة اليمن وبورناي اليوم في تصفيات اسيا

يلعب حاليًا منتخب اليمن الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب بروناي اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2027، تُقام المباراة في الكويت اليوم، منتخب اليمن يبحث اليوم عن الفوز بعدد وافر من الأهداف للتقدم أكثر في جدول ترتيب المجموعة.

نتيجة مباراة اليمن وبروناي اليوم:
– تشكيل منتخب اليمن الأساسي اليوم هو: عبدالله السعدي،رامي الوسماني، هارون الزبيدي، نادر سهل، رضوان الحبيشي، أسامة عنبر، عمر جولان، عبد الواسع المطري، ناصر محمدوه، عمر الداحي، عبد االعزيز مصنوم.
– بداية المباراة الآن.
– هدف أول لليمن عن طريق ناصر الغواشي.
– هدف ثاني لليمن سجله عبد الواسع المطري.
– عمر الداحي يحرز الهداف الثالث لمنتخب اليمن.
– الدقيقة 51 ناصر الغواشي يحرز الهدف الرابع لليمن والثالث له.
– تابعونا مع أهم الأحداث.
اليمن 4 – 0 بروناي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

نتيجة وملخص مباراة قطر والإمارات 2-1 في تصفيات كأس العالم 2026

أخبار الرياضة

نتيجة مباراة السودان والكونغو الديمقراطية اليوم في تصفيات كأس العالم.. بداية الكورة