نتيجة مباراة اليمن وبروناي اليوم في تصفيات آسيا.. هاتريك ناصر الغواشي

يلعب حاليًا منتخب اليمن الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب بروناي اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس أمم آسيا 2027، تُقام المباراة في الكويت اليوم، منتخب اليمن يبحث اليوم عن الفوز بعدد وافر من الأهداف للتقدم أكثر في جدول ترتيب المجموعة.

نتيجة مباراة اليمن وبروناي اليوم:

– تشكيل منتخب اليمن الأساسي اليوم هو: عبدالله السعدي،رامي الوسماني، هارون الزبيدي، نادر سهل، رضوان الحبيشي، أسامة عنبر، عمر جولان، عبد الواسع المطري، ناصر محمدوه، عمر الداحي، عبد االعزيز مصنوم.

– بداية المباراة الآن.

– هدف أول لليمن عن طريق ناصر الغواشي.

– هدف ثاني لليمن سجله عبد الواسع المطري.

– عمر الداحي يحرز الهداف الثالث لمنتخب اليمن.

– الدقيقة 51 ناصر الغواشي يحرز الهدف الرابع لليمن والثالث له.

اليمن 4 – 0 بروناي.