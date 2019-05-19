نتيجة مباراة اليوم | الزمالك ضد نهضة بركان في جولة الذهاب بالكونفدرالية الإفريقية 2019

مباراة الذهاب التي جمعت فريقي الزمالك المصري ضد نهضة بركان المغربي وذلك في نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2019، هي المباراة التي تُمثل بداية الحُلم لفريق الزمالك وجماهيره بأن تعود القلعة البيضاء إلى عهد البطولات من الباب الواسع ولن تجد أفضل من البوابة الإفريقية ليرتقي من خلالها الزمالك عرش أحد ألقابها إذا تمكن من اجتياز نهضة بركان العنيد في مباريتي الذهاب بالمغرب والعودة بالقاهرة .

واليوم بتاريخ 20 مايو 2019 التقى الزمالك نهضة بركان على ملعب الأخير بالجولة الأولى بينهما وفي انتظار جولة أخري يلتقي خلالها الفريقان في تاريخ 26 مايو 2019 بتمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة بمصر، وننقل لكم الآن أهم أحداث اللقاء الذي انتهى منذ قليل مع نتيجة مباراة اليوم بين الزمالك ونهضة بركان بجولة الذهاب .

نتيجة مباراة اليوم الزمالك ضد نهضة بركان

بعد حالة من التحفظ التكتيكي الشديد بين فريقي الزمالك ونهضة بركان، وضح خلالها أن الفريق الأبيض حريص لأبعد الحدود وهو يُدرك أن لا يزال أمامه فرصة أكبر في لقاء العودة بمصر، وهو ما جعل المباراة تدور في إطار حرص زملكاوي تخللته هجمات مرتدة خطرة، مع ضغط من نهضة بركان رغبة في إحراز أي نتيجة إيجابية تُعزز موقف الفريق المغربي وهو يلعب ضد الزمالك وسط جمهوره .

ومن المفارقات الهامة بالمباراة الفرصة الأكيدة لفريق نهضة بركان والتي ضاعت على الفريق المغربي، بعد ضغط شديد طالب فيها لاعبي نهضة بركان بضربة جزاء أثر تصدي المدافع طارق حامد للكرة بشكل يبدو إلى حد كبير أنه لمسة يد واضحة .

ووسط تلك الأجواء الفنية التي ميزت لقاء الزمالك اليوم ضد نهضة بركان، أسفر الضغط المغربي طوال المباراة عن نتيجة إيجابية لصالح نهضة بركان، لتخرج نتيجة المباراة بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في جولتها الأولي بنتيجة هدف دون مقابل لصالح الفريق المغربي .