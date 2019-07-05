نتيجة مباراة اليوم المغرب ضد بنين بدور 16 لكأس أمم أفريقيا | لقاء الأوقات العصيبة السناجب تُرهق وتُحرج أسود الأطلسي بإستاد السلام

بدأ دور خروج المغلوب، وبدأت معه الإثارة الإفريقية التي امتدت عبر مباريات الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2019 تأخذ شكلاً أكثر قوة وحماسة بل وحسم، وبدأت اليوم الجمعة 5 يوليو مباريات الدور 16 حيث التقى منتخب المغرب ضد منتخب بنين في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة مساءً، والجميع في انتظار المباراة الثانية اليوم بكأس أمم إفريقيا والتي تجمع في دور الستة عشر أيضاً مواجهة بين كل من السنغال وأوغندا .

وجاء لقاء اليوم والذي جمع منتخب المغرب ضد بنين بإستاد السلام بمدينة السويس، وسط توقعاتٍ كبيرة بأن يجتاز منتخب أسود الأطلسي منتخب بنين بسهولة بل أعتبر الكثيرون أن الظروف خدمت كثيراً المغرب الذي حصد التسع نقاط كاملة في مباريات الدور الأول بان يواجه منتخب بنين قليل الخبرة والذي صعد ثالث عن المجموعة السادسة والتي كانت تضم أيضاً غانا والكاميرون وغينيا بيساو، إلا أن سير المباراة لم يكن كما توقعه الكثيرون .. فما هي التفاصيل وما هي نتيجة مباراة اليوم الهامة بين المغرب وبنين بدور 16 لكأس أمم أفريقيا .. إليكم التفاصيل .

نتيجة مباراة المغرب اليوم

كان المنتخب المغربي أغلب دقائق المباراة مُسيطراً بشكل واضح على الكرة، لكن كان أيضاً منتخب بنين شرساً للغاية، وبدا منتخب بنين أنه أعد كميناً تكتيكياً مُحكم للمنتخب المغربي، واستطاع بتنظيم بارع أن يُحجم من خطورة هجمات المنتخب المغربي أغلب دقائق المباراة .

ووسط تلك الوتيرة فعلها منتخب بنين وتقدم على منتخب المغرب بهدف في الدقيقة 53 من المباراة، وحاول منتخب المغرب جاهداً أن يتجاوز تلك المحنة والتي تُهدد وجوده بقوة في البطولة الإفريقية، وبالفعل ضغط المنتخب المغربي بشكل مكثف وبدا الإجهاد يزحف نحو لاعبي المغرب، إلا أن التوفيق حالف المغرب فعلياً وتمكنت من هز شباك بنين وإحراز هدف التعديل بالدقيقة 72 للاعب “يوسف النصيري” .

واستمرت بعدها محاولات المغرب لتسجيل الهدف الثاني، وسط روح معنوية مرتفعة للغاية بعد أن تمكن منتخب المغرب من تعديل النتيجة وإحراز هدف التعادل، لكن كان منتخب بنين مُتماسك كثيراً، واعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة والتي مثلت خطورة على شباك المنتخب المغربي، وتدخل المباراة الوقت البدل الضائع الذي قدره حكم اللقاء بأربعة دقائق، ثم يحدث تغير دراماتيكي ويحتسب الحكم ضربة جزاء لمنتخب المغرب في الثواني الأخيرة من المباراة، لكن لم تنتهي الأمور عند هذا الحد .

حيث اصطدمت الكرة بالقائم، ولم يتمكن لاعب المنتخب المغربي “حكيم سياج” أن يُحرز الهدف الذي كان سينقل منتخب بلاده لدور الثمانية في مباراة عصيبة أرهق فيها سناجب بنين أسود الأطلسي على ملعب السلام بالسويس، وبعده تنتقل المباراة للوقت بدل الضائع الذي ستلعب فيه القوة البدنية واللياقة الفردية للاعبين الدور الأكبر .

وتمر دقائق الوقت بدل الضائع وسط ضياع فرصتين ذهبيتين للمنتخب المغربي كاد من خلالهما أن يحسم اللقاء تماماً لصالحه، وبعدها يتجه المنتخبين لضربات الترجيح، وتُهدر ضربة الجزاء الثانية والثالثة للمنتخب المغربي وسط أداء رائع من قبل حارس مرمى بنين،لتنتهي نتيجة المباراة بضربات الترجيح بنتيجة 4-1 لصالح منتخب بنين على المنتخب المغربي، ليودع أسود الأطلسي البطولة على يد سناجب بنين .