نتيجة مباراة اليوم بكأس الأمم الإفريقية الكاميرون ضد غينيا بيساو | ومحاولات الأسود لفك شفرة دفاع الثعالب في لقاءٍ قوي

اليوم الثلاثاء يشهد ببطولة كأس الأمم الإفريقية مباريات الختام بالنسبة للجولة رقم ” 1 ” لدور المجموعات، وتشمل مباريات اليوم المُقررة حسب جدول البطولة بكأس الأمم الإفريقية لقاء يجمع بين منتخب الكاميرون ومنتخب غينيا بيساو وينطلق في الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، واللقاء الثاني يجمع منتخب غانا مع نظيره منتخب بنين وذلك في الساعة العاشرة مساء القاهرة .

وانطلقت بالفعل مباراة الكاميرون وبنين ضمن مباريات المجموعة السادسة في إستاد الإسماعيلية وسط حرص كاميروني على تحقيق أول فوز بأول مباراة يخوضها بالبطولة الإفريقية بنسخة 2019 حتى يحصد النقاط الثلاثة للمباراة وتكن نصف الطريق نحو الصعود للدور الثاني قبل أن يلاقي منتخب غانا يوم السبت القادم، وفيما يلي سوف نرصد بملخص تفاصيل اللقاء نتيجة مباراة اليوم الثلاثاء بكأس الأمم الإفريقية والتي ضمت الكاميرون ضد غينيا بيساو .

نتيجة مباراة الكاميرون اليوم بكأس أمم أفريقيا

بدأ الشوط الأول بين منتخب الكاميرون ونظيره غينيا بيساو وسط دفاع قوي من قبل فريق غينيا بيساو وهجوم محدود أو محاولات غير ناجحة من قبل الكاميرون، وكان الشوط الأول ليس بالمستوى المتوقع من منتخب الكاميرون رغم الأسلوب الدفاعي لغينيا بيساو، ويتغير حال أداء المباراة كثيراً مع الشوط الثاني .

وزاد تحسن أداء الكاميرون وضغطه على مرمى غينيا بيساو مع بداية الشوط الثاني، ومع بداية الدقيقة 60 من المباراة بدأ غينيا بيساو يطور أداءه نوعاً ما ويُبادل منتخب الكاميرون الهجوم وكاد لاعب ماني من تحقيق مفاجئة بتسديدة قوية بالدقيقة 64 على مرمى الكاميرون ويحرز هدف التقدم لمنتخب غينيا بيساو .

وبعد هجوم غينيا بيساو تشعر الكاميرون بالخطر وانتفض لاعبي الكاميرون ونجحوا في فك الشفرة الدفاعية الصعبة لغينيا بيساو وبرأسية رائعة يسجل المدافع الكاميروني باننا يايا بالدقيقة 66 هدف بلاده الأول، ويبدو أن القطار الكاميروني لم يتوقف عند هدف وحيد ليضيف لاعب الكاميرون ستيفان باهوكين هدف الكاميرون الثاني بالدقيقة 69 وبعد ثلاث دقائق فقط من الهدف الأول .

ويبدو أن إستراتيجية المدير الفني لغينيا بيساو منذ بداية المباراة كانت صائبة، لأن بمجرد أن فتحت غينيا بيساو صفوفها بالهجوم على أسود الكاميرون بالدقيقة 60 لم ينتظر اسود الكاميرون كثيراً واستغلوا الفرصة بإضافة هدفين متتاليين .

وكادت غينيا بيساو في تحول عجيب من الأداء الدفاعي للهجومي، من إحراز هدف تقليص الفارق بالدقيقة 74 لولا القائم الذي أنقذ مرمى الكاميرون، ولكن هذا لم يغير شيئاً من واقع الهجوم المكثف من قبل الكاميرون على مرمى غينيا بيساو، وهدأت بعدها وتيرة المباراة لتأتي فرصة حقيقية لإحراز هدف لصالح غينيا بيساو من ضربة ركنية يُضيعها مدافع غينيا برعونة شديدة بالدقيقة 91 .. لينتهي اللقاء بفوز الكاميرون على غينيا بيساو بهدفين دون مقابل .