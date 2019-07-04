نتيجة مباراة اليوم تشيلي ضد بيرو | من يُلاقي البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2019

صعدت البرازيل كما هو متوقع لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، وصعدت السامبا صُعوداً يليق باسمها اللامع في عالم الكرة فلقد جاء تأهل البرازيل لنهائي كوبا أمريكا 2019 على حِساب الخصم اللدود والمنافس التاريخي الشرس الأرجنتين، وجاء ذلك بعد فوزٍ مُستحق وبعد مباراة قوية جمعت البرازيل ضد الأرجنتين في ملعب ماراكانا العريق لتُحقق البرازيل فوزها الغالي على الأرجنتين بهدفين دون أي مقابل بالدور قبل النهائي لكوبا أمريكا .

وتتبقى مباراة أخرى تُحدد الطرف الذي سوف يلتقي البرازيل بالدور النهائي لكي ينافس ويباري أبناء السيلساو على اللقب القاري لقارة أمريكا الجنوبية، حيث يلتقي منتخب تشيلي ضد منتخب بيرو اليوم ليتحدد وفق نتيجة المباراة الطرف الأخر في مواجهة البرازيل بنهائي كوبا أمريكا 2019، فهيا بنا نتعرف على نتيجة ومُلخص اللقاء الذي جمع منتخب تشيلي ضد بيرو اليوم .. ومن منهما تمكن من النصر للذهاب لنهائي البطولة .. إليكم التفاصيل .

نتيجة مباراة اليوم بين تشيلي وبيرو

الشوط الأول : بدأ تبادلياً بين المنتخبين، فكلاهما يسعى لغزو مرمى الأخر، وإن كان منتخب بيرو أخطر نِسبياً في الدقائق العشر الأولى، ومع مرور الدقائق بدا منتخب بيرو الأكثر خطورة بل وكانت الأفضلية له في الضغط على دفاع منتخب تشيلي، وبالفعل بعد ضغط متواصل تُسجل بيرو هدفها الأول وتترجم سيطرتها لهدف بالدقيقة 20 بواسطة اللاعب “فلوريس” .

وبعدها هدأت وتيرة اللقاء، ولم يبدو على منتخب تشيلي أي حماسة لتعويض الهدف، ثم يزداد الأمر تعقيداً على منتخب تشيلي وتُضيف بيرو الهدف الثاني بواسطة اللاعب “يوتون” بالدقيقة 38، وينتهي الشوط الأول من المباراة بين تشيلي وبيرو بتقدم بيرو بهدفين بلا رد .

الشوط الثاني : بدأ بهجومٍ من المنتخب التشيلي فيما يبدو أنها عودة لمنتخب تشيلي للمباراة، وبالفعل كان الشوط الثاني حماسي بشكل كبير بين المنتخبين، وكان مُختلفاً تماماً عن الشوط الأول، الذي كانت السيطرة الكاملة فيه لمنتخب بيرو، وبدأ منتخب بيرو مع الدقيقة 70 يميل للتنظيم الدفاعي وسط محاولات من منتخب تشيلي للتسجيل بمرمى بيرو، وظل منتخب بيرو كما فرض نفسه هجومياً بالشوط الأول، فرض نفسه تكتيكياً بالشوط الثاني .

بل وزاد بيرو من الأمر وأضاف الهدف الثالث بالدقيقة تسعين .. رغم أن الحكم احتسب بعدها ضربة جزاء لمنتخب تشيلي لكن حارس مرمى بيرو تصدى لها، ليقضي تمامًا وبلا رحمة منتخب بيرو على أمل منتخب تشيلي القوي والذي كان مُرشحاً بالفوز باللقاء ومقابلة البرازيل بالنهائي، ويصل منتخب بيرو ليُلاقي البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2019 بفوز أكثر من مستحق على تشيلي بنتيجة 3 أهداف بلا رد .