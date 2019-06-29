نتيجة مباراة اليوم كولومبيا ضد تشيلي | شامل موعد لقاء البرازيل ضد الأرجنتين بالدور قبل النهائي لكوبا أمريكا 2019

بدأت المباريات الحاسمة والتي لا تعترف في نتائجها بأنصاف الحلول تأخذ طريقها سريعاً لبطولة السحر الكروي كوبا أمريكا 2019، ومن المعروف أن دور الثمانية المؤهل قطعاً لدور الأربعة أو الدور قبل النهائي، قد ضم مباريات قوية بدأها منتخب البرازيل ضد منتخب باراجواي في مباراة أدت فيها بارجواي لقاء تكتيكي على أعلى مستوى نجحت خلاله أن تسحب السامبا لضربات الجزاء الترجيحية ولولا سوء الحظ لكادت بارجواي تحقق مفاجئة وتُقصي البرازيل عبر ركلات الترجيح لكن فعلتها البرازيل وفازت بنتيجة 4 إلى 3 .

ثم جاء الدور على منتخب التانجو لتلتقي الأرجنتين ضد فنزويلا في المباراة الثانية بدور الثمانية، وتنجح الأرجنتين بعد تحسن كبير في مستوى الأداء أن تتجاوز منتخب فنزويلا بنتيجة هدفين بلا مقابل، وبهذا يكن القدر على موعد مع لقاء كروي مُبهر يجمع الأرجنتين ضد البرازيل في الدور قبل النهائي، ثم تأتي المباراة الثالثة قوية للغاية بين خصمين كرويين قويين بلا جدال، حيث التقى منتخب كولومبيا ضد منتخب تشيلي في لقاء ساخن، فيها بنا نتعرف على نتيجة لقاء كولومبيا ضد تشيلي .. ونتعرف أيضاً على موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بدور الأربعة لكوبا أمريكا 2019 .

نتيجة مباراة اليوم بين كولومبيا وتشيلي بكوبا أمريكا 2019

بدأت مباراة كولومبيا وشيلي اليوم وهي تخمل حقائق تؤكد أنها سوف تكون مباراة من المستوى الفاخر، فمنتخب كولومبيا لم يُهزم منذ بداية البطولة بل لم تتلقى شباكه أي أهداف على الإطلاق، ومنتخب تشيلي أدى أداء قوياً وأثبت أنه منتخب قادر على الفوز فضلاً أنه وبالواقع حامل لقب النسخة الماضية من كوبا أمريكا .

وكانت المباراة بحق سجال بين المنتخبين وشملت كل معاني المُتعة والإثارة الكروية باستثناء الأهداف رغم أن حكم اللقاء لم يحتسب لمنتخب تشيلي هدفين، أحدهما بالشوط الأول والآخر بالشوط الثاني .

وبعد 90 دقيقة من المتعة الكروية التي لا حدود لها، يلجأ الفريقين لركلات الترجيح لكي تُحدد وتحكم لمن الغلبة في التأهل للدور قبل النهائي، وبعد ركلات لم تخلو من تفوق وروعة المُسددين لها، تنجح تشيلي في الفوز واقتناص الصعود للدور قبل النهائي بعد مباراة رائعة تتغلب فيها على كولومبيا بضربات الجزاء بنتيجة 5 إلى 4 .

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

أما عن موعد المباراة المنتظرة بين عملاقي الأرض في كرة القدم، وذلك بالدور قبل النهائي من بطولة كوبا أمريكا، فسوف تلتقي البرازيل ضد الأرجنتين يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مصر، والثالثة والنصف صباحاً بتوقيت السعودية .