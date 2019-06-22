نتيجة مباراة اوغندا والكونغو اليوم في نتائج مباريات كاس افريقيا : مجموعة مصر

ننشر الان نتيجة مباراة اوغندا والكونغو اليوم ضمن نتائج مباريات كاس افريقيا 2019، وتحديدا على حساب المجموعة الأولى من البطولة، والتي تعتبر مجموعة مصر في البطولة، اللقاء الذي يجمع الفريقين الأن على ارضية ملعب إستاد القاهرة الدولي والذي عرف يوم امس إجراء حفل إفتتاح كاس امم افريقيا، بالإضافة إلى مباراة مصر وزيمبابوي والتي إنتهت بفوز المنتخب المصري بهدف مقابل صفر.

مجريات نتيجة مباراة اوغندا والكونغو اليوم في نتائج امم افريقيا، تم إجرائها تحت قيادة الحكم المغربي رضوان جيد، والذي ساعده في قيادة هذه المباراة كل من المساعد الأول لحسن ازكاو، بالإضافة إلى الكابتن مصطفى أكركاد في مهمة الحكم المساعد الثاني، أما الحكم الرابع في مباراة الكونغو واوغندا اليوم فكان الكابتن نور الدين الجعفري.

نتيجة مباراة اوغدا والكونغو اليوم في الشوط الاول من المباراة إنتهت بفوز المنتخب الأوغندي بهدف مقابل صفر، حيث سجل الهدف الأول اللاعب باتريك كادو لاعب نادي كامبلا سيتي الأوغندي وذلك في الدقيقة 14 من مجريات الشوط الأول من المباراة.

الشوط الاول من هذه المواجهة عرف حصول لاعب المنتخب الاوغندي موروشيد جوكو على البطاقة الصفراء الوحيدة في اللقاء وذلك في الدقيقة 35 من مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني من مجريات نتيجة مباراة اوغندا والكونغو اليوم في مباريات كاس افريقيا، تمكن اللاعب الاوغندي ايمانويل اوكوي نجم نادي سيمبا التنزاني من إضافة ثاني اهداف اوغندا في هذه المباراة وتصبح نتيجة المباراة هدفين مقابل صفر.

وتواصل تقدم المنتخب الاوغندي في نتيجة المباراة إلى أن أعلن الحكم المغربي رضوان جيد على نهاية اللقاء بفوز أوغندا بهدفين دون مقابل.

وبهذا الفوز في نتيجة مباراة أوغندا والكونغو اليوم يكون المنتخب الاوغندي قد حقق صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف على المنتخب المصري.

سوف يتم تحديث نتيجة المباراة بعد تسجيل أي هدف…. وبعد نهاية المباراة مباشرة.