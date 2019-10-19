الآن| نتيجة مباراة برشلونة وإيبار الجولة 9 في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة برشلونة وإيبار اليوم السبت 19 أكتوبر اللقاء المُقرر إقامته في تمام الساعة الواحد ظهراً وفق توقيت القاهرة في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، برشلونة قبل بداية مباراة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن النادي الملكي المتصدر حتى الآن قائمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وفي حالة فوز برشلونة اليوم سوف يرتفع رصيد نقاطه إلى النقطة التاسعة عشر ويحتل المركز الأول بشكل مؤقت لحين يخوض الريال مباراته اليوم.







برشلونة ضد إيبار

وقد أعلن فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة عن التشكيلة التي يخوضها فريقه اليوم أمام إيبار، وسوف يغيب عن اللقاء اليوم بيكيه وعثمان ديمبلي بداعي الإيقاف، بينما يٌشارك ميسي في التشكيلة الأساسية للفريق أمام إيبار.







حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: روبيرتو، أومتيتي، لينجليت، جوردي ألبا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، آرثر.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان.

نتيجة المباراة الآن

انتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة بهدف وحيد دون مقابل جاء عن طريق غريزمان في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.







نتيجة الشوط الثاني

سجل ليونيل ميسي في الشوط الثاني بالدقيقة 58، وأضاف الثالث سواريز في الدقيقة 66، والنتيجة الآن 3-0.

نهاية المباراة بفوز برشلونة 3-0.