نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في كأس السوبر الاسباني وهى المباراة التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، بالنظام الجديد وهو مشاركة 4 فرق بدلا من مشاركة بطل الدوري والكأس فقط ويشارك في هذا النسخة من كأس السوبر برشلونة واتلتيكو مدريد، وريال مدريد وفالنسيا، ووصل نادي ريال مدريد إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فالنسيا وينتظر الفائز من مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد.







تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة برشلونة واتلتيكو مدريد في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الاسباني:







برشلونة

اتلتيكو مدريد







بطاقة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

البطولة كأس السوبر الإسباني الجولة نصف نهائي موعد المباراة 09-01-2020 توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقلة السعودية الرياضية 1 معلق المباراة فهد العتيبي + بلال علام ملعب المباراة الجوهرة المشعة

نتيجة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد

انتهت المباراة بفوز اتليتكو مدريد على برشلونة بنتيجة 3-2

أحرز أهداف برشلونة كل من

أنطوان جريزمان فى الدقيقة 62 من المباراة

ليونيل ميسي فى الدقيقة 51

وأحرز أهداف اتليتكو مدريد كل من

أنخل كوريا فى الدقيقة 86 من المباراة

ألفارو موراتا فى الدقيقة 81

كوكي فى الدقيقة 46