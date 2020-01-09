نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في كأس السوبر الاسباني

مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد والتى أقيمت اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني بنظامها الجديد، والبطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية ويشارك في هذه البطولة 4 فرق لأول مرة وهما برشلونة واتلتيكو مدريد ، وريال مدريد وفالنسيا واعترض برشلونة وفالنسيا على النظام الجديد للبطولة التي كانت تلعب من مباراة واحدة وتجمع بطل الدوري وبطل الكأس.







تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة برشلونة واتلتيكو مدريد في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الاسباني:







برشلونة

اتلتيكو مدريد







بطاقة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

البطولة كأس السوبر الإسباني الجولة نصف نهائي موعد المباراة 09-01-2020 توقيت المباراة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقلة السعودية الرياضية 1 معلق المباراة فهد العتيبي + بلال علام ملعب المباراة الجوهرة المشعة

نتيجة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد

فى مباراة قوية وحماسية فاز اتليتكو مدريد على برشلونة بنتيجة 3 اهداف مقابل هدفين

حيث أحرز أهداف برشلونة كل من أنطوان جريزمان فى الدقيقة 62 من المباراة وليونيل ميسي فى الدقيقة 51

بينما أهداف اتليتكو مدريد كل من أنخل كوريا فى الدقيقة 86 من المباراة وألفارو موراتا فى الدقيقة 81 وكوكي فى الدقيقة 46