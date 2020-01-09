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أخبار الرياضة

نتيجة مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد في كأس السوبر الاسباني

بواسطة عريبة أحمد 0

مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد والتى أقيمت اليوم في نصف نهائي كأس السوبر الاسباني بنظامها الجديد، والبطولة التي تقام في المملكة العربية السعودية ويشارك في هذه البطولة 4 فرق لأول مرة وهما برشلونة واتلتيكو مدريد ، وريال مدريد وفالنسيا واعترض برشلونة وفالنسيا على النظام الجديد للبطولة التي كانت تلعب من مباراة واحدة وتجمع بطل الدوري وبطل الكأس.



تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة برشلونة واتلتيكو مدريد في مباراة نصف نهائي كأس السوبر الاسباني:



برشلونة 

برشلونة
تشكيلة برشلونة

اتلتيكو مدريد 

اتلتيكو مدريد
تشكيلة اتلتيكو مدريد


بطاقة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

البطولةكأس السوبر الإسباني
الجولةنصف نهائي
موعد المباراة09-01-2020
توقيت المباراة9:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلةالسعودية الرياضية 1
معلق المباراةفهد العتيبي + بلال علام
ملعب المباراةالجوهرة المشعة

نتيجة مباراة برشلونة واتليتكو مدريد

فى مباراة قوية وحماسية فاز اتليتكو مدريد على برشلونة بنتيجة 3 اهداف مقابل هدفين

حيث أحرز أهداف برشلونة كل من أنطوان جريزمان فى الدقيقة 62 من المباراة وليونيل ميسي فى الدقيقة 51

بينما أهداف اتليتكو مدريد كل من أنخل كوريا فى الدقيقة 86 من المباراة وألفارو موراتا فى الدقيقة 81 وكوكي فى الدقيقة 46

 



عريبة أحمد
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