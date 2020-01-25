نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا وترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 21

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا بفوز فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الاسباني والتي استضافها ملعب مستايا معقل فريق فالنسيا الذي يقدم مباريات كبيرة على هذا الملعب الصعب خاصة أمام برشلونة، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وفالنسيا في الكامب نو بفوز برشلونة بنتيجة 2/5 في مباراة كانت مليئة بالأهداف وكانت في غاية المتعة بالنسبة للمشاهدين.

نتيجةمباراة برشلونة وفالنسيا

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا في مباراة الجولة 21 من الدوري الاسباني الممتاز بفوز فالنسيا بنتيجة 0/2 ودخل برشلونة المباراة برصيد 43 نقطة في المركز الأول متساويا مع ريال مدريد في النقاط ولكن الأفضلية لبرشلونة بفارق الأهداف، ودخل فالنسيا المباراة برصيد 31 نقطة في المركز الثامن وتمكن نادي فالنسيا من تحقيق الفوز ليصل للنقطة 34 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوربي مباشرة.

تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل مباراة برشلونة وفالنسيا في مباراة الليلة في الدوري الاسباني:

برشلونة

فالنسيا

بطاقة مباراة برشلونة وفالنسيا

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 21 موعد المباراة 25-1-2020 توقيت المباراة 5:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 3 معلق المباراة حفيظ الدراجي ملعب المباراة ميستايا

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