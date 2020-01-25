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نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا وترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 21

بواسطة عريبة أحمد 0

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا بفوز فالنسيا في الجولة 21 من الدوري الاسباني والتي استضافها ملعب مستايا معقل فريق فالنسيا الذي يقدم مباريات كبيرة على هذا الملعب الصعب خاصة أمام برشلونة، وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وفالنسيا في الكامب نو بفوز برشلونة بنتيجة 2/5 في مباراة كانت مليئة بالأهداف وكانت في غاية المتعة بالنسبة للمشاهدين.

نتيجةمباراة برشلونة وفالنسيا

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا في مباراة الجولة 21 من الدوري الاسباني الممتاز بفوز فالنسيا بنتيجة 0/2 ودخل برشلونة المباراة برصيد 43 نقطة في المركز الأول متساويا مع ريال مدريد في النقاط ولكن الأفضلية لبرشلونة بفارق الأهداف، ودخل فالنسيا المباراة برصيد 31 نقطة في المركز الثامن وتمكن نادي فالنسيا من تحقيق الفوز ليصل للنقطة 34 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوربي مباشرة.

تشكيل الفريقين

إليكم تشكيل مباراة برشلونة وفالنسيا في مباراة الليلة في الدوري الاسباني:

برشلونة 

برشلونة
تشكيل برشلونة

فالنسيا 

فالنسيا
تشكيلة فالنسيا

بطاقة مباراة برشلونة وفالنسيا

البطولةالدوري الإنجليزي
الجولة21
موعد المباراة25-1-2020
توقيت المباراة5:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت 3
معلق المباراةحفيظ الدراجي
ملعب المباراةميستايا

ترتريب الدوري الاسباني

فريقلعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط
1برشلونة2113441725:502543
2ريال مدريد2012711813:382543
3أتلتيكو مدريد209831814:22835
4إشبيلية2010551820:25535
5فالنسيا219751729:32334
6خيتافي209651820:29933
7أتلتيك بيلباو2171041715:22731
8ريال سوسييداد209471828:33531
9فياريال208481828:34628
10أوساسونا2161051725:28328
11غرناطة208391826:25-127
12ريال بيتيس207671832:29-327
13ليفانتي2182111732:26-626
14ديبورتيفو ألافيس206591829:21-823
15بلد الوليد2041061823:17-622
16إيبار2064101829:20-922
17مايوركا2053121834:22-1218
18سيلتا فيغو2037101830:17-1316
19إسبانيول2136121738:17-2115
20ليغانيس2035121833:16-1714

عريبة أحمد
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