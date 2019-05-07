نتجية مباراة برشلونة وليفربول إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا تقدم الريدز

يستضيف ملعب آنفيلد بمدينة ليفربول الإنجليزية مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ستجمع بين برشلونة وليفربول في واحدة من أهم مباريات الفريقان خلال هذا الموسم، خاصة وأن أصحاب الأرض بحاجة للفوز في هذه المباراة بنتيجة كبيرة من أجل الذهاب للنهائي للعام الثاني على التوالي.

برشلونة بقيادة مديره الفني الإسباني فالفيردي يأمل في تحقيق الفوز على ليفربول والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا من أجل إسعاد الجماهير الكتالونية، الفريق الإسباني تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال عقب الفوز على مانشستر يونايتد ذهاباً بهدفين نظيفين، ثم الفوز عليه إياباً بثلاثية نظيفة، ليكون الفريق الكتالوني قد تأهل لنصف النهائي وانحلت عقدته في المواسم الماضية.

أما فريق ليفربول الإنجليزي فيبحث عن لقب جديد في دوري الأبطال، الفريق الذي حقق دوري أبطال أوروبا موسم 2005، وتأهل لنهائي البطولة الموسم الماضي، يسعى لبلوغ المباراة النهائية، والتأهل لدور النهائي، ومن ثم تحقيق اللقب السادس في تاريخ النادي الإنجليزي

الريدز كان مشوارهم سهلاً في دور ربع النهائي، حيث قابل ليفربول فريق بورتو البرتغالي وفاز عليه ذهاباً بهدفين دون رد، ثم إياباً بأربعة أهداف لهدف ليكون الفريق الإنجليزي في نصف النهائي.

ويحتاج الريدز للفوز على برشلونة برباعية نظيفة من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث أن نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي كانت قد أقيمت بملعب الكامب نو قد انتهت لصالح برشلونة بثلاثية نظيفة، في مباراة كان نجمها الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي تمكن من تسجيل هدفين.

موعد مباراة برشلونة وليفربول

ومن المقرر أن تُقام مباراة ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وليفربول مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع من مايو من الجاري، على أن تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول

وستقوم شبكة قنوات bein SPORTS المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا بالنقل الحي والمباشرة لمباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام فريق برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1.

وسيقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق حفيظ دراجي من ملعب الآنفيلد، وذلك من خلال القناة الصوتية الأولى، فيما سيكون عصام الشوالي معلقاً على مباراة ليفربول اليوم عبر القناة الصوتية الثانية.

نتيجة مباراة برشلونة وليفربول

انطلقت قبل قليل أحداث مباراة برشلونة وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والنتيجة هي تقدم ليفربول بهدف دون رد سجله اللاعب أوريجي في الدقيقة السابعة.