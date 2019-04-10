دقيقة بدقيقة متابعة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ربع نهائي أبطال اوروبا

بعد قليل تبدأ مباراة بين فريقي برشلونه ومانشستر يونايتيد في دور ربع نهائي دوري أبطال اوروبا , حيث نجح كل من الفريقين الصعود الي دور ربع النهائي على حساب كلا من اولمبيك ليون والذي واجه فريق برشلونه في دور ال16 وفريق باريس سان جيرمان والذي واجه فريق مانشستر يونايتد.

نتيجة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد الشوط الأول

انتهاء الشوط الأول بنتيجه 1-0 لفريق برشلونة .

الدقيقة 46 تسديدة علي مرمى تيرشتيجن ولكن ينجح في إخراجها .

احتساب دقيقتين وقت بدل ضائع .

الدقيقه 45 تراجع استحواذ برشلونة إلى 64 مقابل 36 لمانشستر يونايتد .

الدقيقة 43 ركنية لفريق برشلونة .

الدقيقة 42 تسلل علي فريق مانشستر يونايتد .

الدقيقة 41 عرضية من مانشستر يونايتد ولكن براعة تير شتيجن تنقذ الموقف .

الدقيقة 39 ضغط عالي من لاعبي مانشستر يونايتد على برشلونة .

الدقيقة 38 عرضية أرضية من كوتينيو ولكن تصدي الدفاع لها .

الدقيقة 36 تسديدة خطيرة من كوتينيو ولكن الحارس دي خيا في التصدي لها .

الدقيقة 34 هجمة ضائعة لمانشستر يونايتد .

الدقيقة 33 نزول اللاعب ميسي وإستمرار اللعب .

الدقيقة 32 استمرار اللعب بدون ميسي .

الدقيقة 30 إيقاف اللعب وخروج اللاعب ميسي بسبب الإصابة .

الدقيقة 29 مطالبة بضربة جزاء لصالح مانشستر يونايتد ولكن الحكم يشير بإستمرار اللعب .

الدقيقة 28 تسديدة ضعيفة في يد تير شتيجن .

الدقيقة 25 نسبة الاستحواذ الان 76 لبرشلونة و24 لمانشستر يونايتد .

الدقيقة 25 عرضية من لوكاكو ولكن إلى يد حارس المرمى .

الدقيقة 22 تسديدة قوية من اللاعب راشفورد علي مرمى برشلونة ولكن الى ضربة مرمي.

الدقيقة 21 عرضية للاعب أشلي يونغ ولكن الى خارج الملعب.

الدقيقة 19 ضربة حرة مباشرة يقوم بتنفيذها اللاعب فريد ولكن تصطدم في الجدار والمتابعة تنهي الهجمة بضربة مرمى لبرشلونة .

الدقيقة 18 انذار للاعب بوسكيتس.

ربع ساعة مرت من زمن المباراة بتقدم برشلونة علي مانشستر يونايتد بهدف ومحاولة مانشستر لتصحيح الوضع .

الدقيقة 12 هدف للاعب سواريز كاد ان يلغى بسبب التسلل .

الدقيقة 10 النتيجة لاتزال 0-0 .

الدقيقة 9 فرصة خطيرة للاعب راشفورد ولكن براعة تير شتيجن تنقذ الموقف .

الدقيقة 8 تسديدة ضائعة من اللاعب سواريز .

الدقيقة 4 مخالفة علي فريق برشلونة علي حدود منطق ال18 يقوم علي تنفيذها اللاعب راشفورد ولكن ضائعة .

الدقيقة 1 انطلاق أحداث المباراة.

تشكيله فريق برشلونة:

يأتي في حراسة المرمي مارك تير شتيغن الالماني، ويأتي في قلب الدفاع اللاعبين بيكيه ولينغليت، كما ياتي في الجانب الايسر اللاعب جوردي البا كضهير ايسر وفي الجانب الايمن يلعب نيلسون سيميدو ظهير أيمن، وياتي في وسط الملعب كلا من ارثر ووبوسكيتس وراكيتيتش، كما ياتي في الهجوم اللاعب سواريز , ويأتي اللاعب العالمي ميسي كمهاجم أيمن، ويأتي اللاعب كوتينيو كجناح أيسر.

تشكيله فريق مانشستر يونايتد:

يأتي في حراسة المرمى اللاعب دي خيا، ويأتي في الجانب الايمن اللاعب أشلي يونغ كظهير ايمن وفي الجانب الأيسر اللاعب شاو ظهير ايسر، يأتي في وسط الملعب كلا من فريد ومكتوميناي وبوغبا، ويأتي في الهجوم كلا من ديوغا دالوت ولوكاكو وراشفورد .

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