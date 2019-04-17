نتيجة مباراة بورتو وليفربول اليوم (العودة) ولقاء مانشستر سيتي وتوتنهام

يتطلع الجميع لمشاهدة مباراة اليوم 17/4/2019 بين العملاق الإنجليزي “ليفربول” ونظيره البرتغالي “بورتو” في مباراة العودة لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يتمنى عشاق الريدز في إنجلترا وبقية دول العالم أن يحسم فريقهم المباراة لصالحه ليصل للدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي، ربما يعوض خسارة النهائي في العام الماضي أمام ريال مدريد.

ويدخل ليفربول المباراة معتمداً على فوزه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين أحرزهما الغيني نابي كيتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو لكنه لا يأمن مفاجآت البطولة خصوصاً بعد نتيجة مباراة الأمس بين يوفنتوس وأياكس وفوز الفريق الهولندي خارج أرضه على السيدة العجوز وإقصائه من البطولة الأغلى أوروبياً وعالمياً.

وتترقب جماهير ليفربول معرفة تشكيلة فريقها الذي يلعب مباراة اليوم وخصوصاً موقف المصري محمد صلاح نجم الفريق الذي قالت جريدة “آس” الإسبانية الشهيرة إنه دخل في خلاف قوي مع مدربه الألماني يورجن كلوب ومشادة أغضبت صلاح وجعلته يطلب الرحيل عن الريدز نهائياً، فهل سيشارك في مباراة اليوم أم إن ليورجن كلوب رأي آخر؟

تابعوا معنا اللقاء والنتجة المباشرة وأهم أحداث ومجريات المباراة وأيضاً مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام التي يدخلها السيتيزينز بتركيز شديد بعد خسارتهم مباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه الكوري الجنوبي “سون” ، لكن من حسن حظ السيتي أن السبيرز سيفقدون خدمات هاري كين اللاعب الأهم في الفريق اللندني.

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