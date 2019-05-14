نتيجة مباراة بيراميدز ووادي دجلة التعادل 1-1 وضياع الوصافة

تقام فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019 مباراة بيراميدز ووادي دجلة على استاد “الدفاع الجوي” ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون فى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقد أعلن اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني لوادي دجلة تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة بيراميدز ووادي دجلة والذي يتكون من:-

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف.

فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو – خالد رضا – محمود مرعى – محمد عادل جمعة.

فى الوسط: أحمد سعيد – بوزاس فاسيلوس – محمد عبد العاطى – إبراهيما نداى.

فى الهجوم: محمد هلال – أحمد حسن.

ويدخل وادي دجلة مباراة اليوم أمام بيراميدز وهو فى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة جمعهم من 31 مباراة فاز فى 9 مباريات، وتعادل فى 8 وخسر 14 مباراة، ويسعى للحصول على نقاط المباراة للابتعاد عن شبح الهبوط.

أما الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز فقد استقر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام وادي دجلة والمكون من:-

فى حراسة المرمى: المهدى سليمان

فى الدفاع: عمر جابر – على جبر – عمر الميدانى – رجب بكار

فى الوسط: نبيل دونجا – إيريك تراورى – محمد مجدى قفشة – عبد الله السعيد

فى الهجوم: كينو – عمر خربين.

بينما يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم وهو فى المركز الثالث برصيد 65 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 66 نقطة، وقد جمع بيراميدز نقاطه من 31 مباراة فاز فى 18 مباراة، وتعادل فى 11، وخسر مباراتين فقط، ويسعي بيراميدز لحصول على نقاط المباراة الثلاث لاستعادة وصافة الدوري من الزمالك.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ووادي دجلة

تنقل مباراة بيراميدز ووادي دجلة عبر قناة أون سبورت ON Sport وكذلك من خلال قناة النيل للرياضة Nile Sport ويسبق المباراة الاستوديو التحليل لكل قناة من القنوات الناقلة للمباراة.

أحداث مباراة بيراميدز ووادي دجلة دقيقة بدقيقة

سيطرة كاملة من فريق وادي دجلة على أحداث المباراة ويتقدم بهدف فى الدقيقة التاسعة من المباراة بهدف رائع للاعب محمد هلال وبعدها يضيع وادي دجلة أكثر من فرصة لتعزيز الهدف.

في الدقيقة الـ66، أدرك بيراميدز التعادل بقدم إيريك تراوري، حيث استغل السنغالي تمريرة عالية من رجب بكار داخل منطقة الجزاء ليحولها على الطائر في شباك الحارس محمد عبدالمنصف.

وبهذه النتيجة، يرفع بيراميدز رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، وأصبح رصيد وادي دجلة 36 نقطة ليرتقي إلى المركز الـ11 بجدول الترتيب.