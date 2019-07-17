مباراة تحديد المركز الثالث.. تابع كتابياً مباراة تونس ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2019

مباراة تونس ضد نيجيريا في تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث بعد خروج المنتخب التونسي من نصف نهائي الكان أمام منتخب السنغال بنتيجة هدف نظيف، أحرزه في الشوط الأول الإضافي، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، يلعب الخضر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في ترتيب بطولة الأمم الأفريقية 2019، ضد منتخب نيجيريا الذي خرج هو الآخر من الدور نفسه على يد محاربي الصحراء منتخب الجزائر بنتيجة 2-1 بهدف قاتل لنجم الجزائري رياض محرز في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

متابعة مباراة تونس ضد نيجيريا

بداية اللقاء.

الدقيقة 3 احراز إيجالو هدف التقدم لنيجيريا.

الدقيقة الآن 27 ولازال التقدم لصالح النسور.

الدقيقة 32 هجمه خطيرة لمنتخب نيجيريا تنتهى لضربة مرمى عند الحارس معز بن شريفية.

المنتخب النيجيري يسيطر على مجريات اللقاء.

تتعدد الضربات الحرة للنسور وسط غياب وإداء غير جديد من زملاء ساسي.

في الدقيقة 40 تناقل الكرة بين لاعبي نيجيريا واستمرار تراجع لاعبي المنتخب التونسي.

في الدقيقة 44 تعرض طه ياسين الخنيسي للإصابة وخروج اللاعب من الملعب ونزول فراس الشواط.

نهاية الشوط الأول النتيجة 1-0 لمنتخب نيجيريا.

مباراة تونس ضد نيجيريا في تحديد المركز الثالث

دخل مدرب منتخب تونس الفرنسي ألان جيراس مباراة نيجيريا بتشكيل مكون من كلاً من: معز بن شريفية في حراسة المرمى، في خط الدفاع محمد دريغر، ونسيم هنيد، وياسين مرياح، بجانب الحدادي، وفي خط المنتصف يلعب، إلياس سخيري، فرجاني ساسي، و غيلان الشعلاني، وفي الهجوم، أنيس بدري، وطه ياسين الخنيسي، و وهبي الخزري.

مباراة تونس ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2019

بدأ لقاء تونس ضد نيجيريا في الكان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتقام المباراة على ملعب السلام، ملعب الانتاج الحربي، ونتيجة مباراة تونس ضد نيجيريا الآن تشير إلى تقدم المنتخب النيجيري بهدف نظيف أحرزه في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة عن طريق اللاعب إجالو مهاجم النسور الخضراء.