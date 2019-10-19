الآن| نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني الجولة التاسعة

نتيجة مباراة ريال مدريد ومايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الاسباني، ويدخل ريال مدريد المباراة في المركز الثاني بعد تفوق برشلونة على ايبار بثلاثية نظيفة ويمتلك ريال مدريد 18 نقطة متأخراً بنقطة عن برشلونة قبل لقاء مايوركا، ويسعى ريال مدريد للحصول على الثلاث نقاط ليتفوق على برشلونة ويتصدر جدول الدوري الاسباني بعد مباراة ريال مدريد ومايوركا بفارق نقطتين عن برشلونة، ويدخل مايوركا اللقاء في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط ويحارب من أجل البقاء في الدوري.







تشكيل الفريقين

ريال مدريد







اليكم تشكيلة ريال مدريد ضد مايوركا في المباراة التي تقام على ملعب فيسينتي مورينو

مايوركا







نتيجة المباراة

هدف مبكر لصالح مايوركا في بداية اللقاء لتصبح النتيجة 0/1 لصالح مايوركا.

المباراة تشتعل بهدف مايوركا والريال يسعى لتعديل النتيجة سريعا.

انتهي اللقاء بفوز مايوركا على نظيره ريال مدريد بهدف وحيد دون مقابل جاء في الدقيقة 7 من الشوط الأول، ليستقر عدد نقاط النادي الملكي عند 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر برصيد 19 نقطة بعد فوزه اليوم.