نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا بفوز مانشستر سيتي في لقاء الذهاب، والمباراة التي انتظرها عشاق الساحرة المُستديرة ومباراة الذهاب التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي ريال مدريد، وويسعى ريال مدريد ومانشستر سيتي للحصول على اللقب مما جعل المباراة على صفيح ساخن ومواجهة خاصة بين زين الدين زيدان وبيب جوارديولا.

نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

انتهت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتيبفوز مانشستر سيتي بنتيجة 1/2 بعد أن تقدم ايسكو للريال بالهدف الأول في مباراة الذهاب لدور 16 من دوري أبطال أوروبا، وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز لتصبح المهمة صعبة في العودة في ملعب الإمارات معقل فريق مانشستر سيتي، واستطاع مانشستر سيتي أن يحقق فوز صعب في الموسم الصعب بعد أن ابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الذي يذهب مُبكراً للريدز ليفربول.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيلة ريال مدريد ومانشستر سيتي في مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا:

ريال مدريد

مانشستر سيتي

بطاقة المباراة