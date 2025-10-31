نتيجة مباراة سوريا والأردن للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا 2025.. شوط أول سلبي

بواسطة محمود عطا الله
نتيجة مباراة سوريا والأردن للناشئين غرب آسيا نتيجة مباراة سوريا والأردن للناشئين غرب آسيا

يلتقي حاليًا اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 منتخب سوريا للناشئين لكرة القدم مع نظيره المنتخب الأردني في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 المقامة بالأردن، كلا المنتخبين ضمنا التأهل للدور قبل النهائي، لكن مباراة اليوم هي مباراة تحديد المركزين الأول والثاني عن تلك المجموعة.

نتيجة مباراة سوريا والأردن للناشئين اليوم:
أسماء لاعبي سوريا للناشئين اليوم والتشكيل الأساسي: أسد حسن في حراسة المرمى، محمود كوجك، علي وسوف، عبدالله عوض، محمد صلال، يوسف الصالح، محمد مصطفى، فاروق الشيخ خليل، بشار حريري، عبدالهادي حريري، محمد الجاسم.
تشكيل منتخب الأردن للناشئين اليوم: علاء الدين سعيد في حراسة المرمى، نور الدين عمرو، أحمد مراد بدران، سند طبيشات، محمد نائل، أحمد عطالله، راشد سعيد، ممدوح منصور، محمد يوسف الشيخ، عدنان بكار، بشر مرقة.
– بداية المباراة الآن.
– نهاية الشوط الأول.
– بداية الشوط الثاني.
– تابعونا مع أهم الأحداث.
سوريا 0 – 0 الأردن.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

بجودة عالية.. تابع الآن مباراة الهلال ضد الشباب مباشرة عبر قناة Thmanyah HD 1 من هذا…

أخبار الرياضة

بجودة HD.. أين يمكنني مشاهدة نادي الهلال – نادي الشباب؟