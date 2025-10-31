نتيجة مباراة سوريا والأردن للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا 2025.. شوط أول سلبي

يلتقي حاليًا اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 منتخب سوريا للناشئين لكرة القدم مع نظيره المنتخب الأردني في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 المقامة بالأردن، كلا المنتخبين ضمنا التأهل للدور قبل النهائي، لكن مباراة اليوم هي مباراة تحديد المركزين الأول والثاني عن تلك المجموعة.

نتيجة مباراة سوريا والأردن للناشئين اليوم:

أسماء لاعبي سوريا للناشئين اليوم والتشكيل الأساسي: أسد حسن في حراسة المرمى، محمود كوجك، علي وسوف، عبدالله عوض، محمد صلال، يوسف الصالح، محمد مصطفى، فاروق الشيخ خليل، بشار حريري، عبدالهادي حريري، محمد الجاسم.

تشكيل منتخب الأردن للناشئين اليوم: علاء الدين سعيد في حراسة المرمى، نور الدين عمرو، أحمد مراد بدران، سند طبيشات، محمد نائل، أحمد عطالله، راشد سعيد، ممدوح منصور، محمد يوسف الشيخ، عدنان بكار، بشر مرقة.

– بداية المباراة الآن.

– نهاية الشوط الأول.

– بداية الشوط الثاني.

– تابعونا مع أهم الأحداث.

سوريا 0 – 0 الأردن.