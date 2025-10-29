نتيجة مباراة سوريا وفلسطين للناشئين اليوم في بطولة غرب آسيا 2025

بواسطة محمود عطا الله
يلتقي حاليًا منتخب سوريا للناشئين لكرة القدم مع نظيره المنتخب الفلسطيني اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، على ملعب العقبة بالأردن، وهي مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا للناشئين 2025، المباراة هي الأولى للمنتخب السوري حامل اللقب، في حين تعتبر الثانية لمنتخب فلسطين بعد خسارته في الجولة الأولى بنتيجة 1-2 أمام المنتخب الأردني.

نتيجة مباراة سوريا وفلسطين للناشئين اليوم غرب آسيا:
– أسماء لاعبي منتخب سوريا للناشئين اليوم والتشكيل الأساسي: أسد حسن في حراسة المرمى، يحيى حمود، علي وسوف، عبدالله عوض، محمد صلال، يوسف الصالح، محمد مصطفى، فارس صبوح، بشار حريري، عبدا الهادي حريري، محمد الجاسم.
– بداية المباراة الآن.
– هدفين لمنتخب سوريا.
– هدف لمنتخب فلسطين.
– نهاية الشوط الأول.
– تابعونا مع أهم أحداث اللقاء.
سوريا 2 – 1 فلسطين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

