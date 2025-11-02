نتيجة مباراة سوريا ولبنان للناشئين اليوم في قبل نهائي غرب آسيا 2025.. يوسف بدران يُسجل

يلتقي حاليًا اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 منتخب سوريا للناشئين تحت 17 سنة مع نظيره المنتخب اللبناني في مباراة نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 المقامة حاليًا في الأردن، الفائز في نتيجة مباراة اليوم يتأهل للمباراة النهائية ليلتقي مع الفائز من مباراة السعودية والأردن، منتخب سوريا حامل اللقب يلتقي منتخب لبنان الحصان الأسود للبطولة.

نتيجة مباراة سوريا ولبنان للناشئين اليوم غرب آسيا:

أسماء لاعبي منتخب سوريا للناشئين اليوم اولتشكيل الأساسي: أسد حسن في حراسة المرمى، يحيى حمود، علي وسوف، عبدالله عوض، محمد صلال، يوسف الصالح، محمد مصطفى، محمود الحجي، بشار حريري، عبدالهادي حريري، محمد الجاسم.

أسماء لاعبي منتخب لبنان للناشئين اليوم والتشكيل الأساسي: جايسن فنيانوس، مارك أبي منصور، كريم جمعة، حاتم صفي الدين، ويليام قيامي، أنطوني شاهين، عيسى ضاهر، أنطوان عساف، يوسف بدران، إياد عيد، عدنان ماضي.

– بداية المباراة الآن.

– الدقيقة 12 هدف أول لمنتخب لبنان يسحله يوسف بدران.

– تابعونا مع أهم الأحداث.

– سوريا 0 – 1 لبنان.