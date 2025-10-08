نتيجة مباراة عمان وقطر اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. الأحمر ضد العنابي الآن “نهاية اللقاء”

يتقابل المنتخبين العماني والقطري الآن اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا، تلك المجموعة التي تضم أيضًا المنتخب الإماراتي، بطل تلك المجموعة سوف يتأهل مباشرة إلى مونديال 2026، بينما يلتقي ثاني المجموعة مع ثاني المجموعة الثانية ليتظاهل منتخب واحد للملحق العالمي، تُقام مباراة اليوم على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

نتيجة مباراة عمان وقطر:

– أسماء لاعبي منتخب عمان والتشكسل الأساسي اليوم هو: إبراهيم المخيني في حراسة المرمى، أمجد الحارثي، ثاني الرشيدي، خالد البريكي، عبدالله فواز، غانم الحبشي، أرشد العلوي، علي البوسعيدي، عبد الرحمن المشيفري، جميل اليحمدي، عصام الصبحي.

– أسماء لاعبي منتخب قطر والتشكيل الأساسي: محمود أبو ندى، بيدرو ميجيل، أميلسون جونيور، أكرم عفيف، كريم بوضياف، أيوب محمد، أحمد الجانحي، بوعلام خوخي، محمد مناعي، سلطان البريك، عاصم ماديبو.



– بداية المباراة الآن.

– الدقيقة 3 أول ركنية في المباراة لمصلحة المنتخب القطري.

– ركنية ثانية لقطر في الدقيقة 8.

– محاولتين لقطر في أول 10 دقائق.

– الدقيقة 18 رأسية من أحمد الجانحي (قطر) لكن خارج المرمى.

– الدقيقة 22 بطاقة صفراء لمحمد مناعب لاعب قطر.

– الدقيقة 27 أول محاولة خطيرة للتسجيل لمنتخب (عمان) بعد تسديدة يسارية من عصام الصبحي يتصدى لها حارس قطر.

– الدقيقة 29 تبديل أول لمنتخب عمان للإصابة بنزول ناصر الرواحي مكان جميل اليحمدي.

– نهاية الشوط الأول.

– بداية الشوط الثاني.

– تبديل أول لمنتخب قطر بنزول عبد العزيز حاتم مكان محمد المناعي.

– الدقيقة 57 تبديل ثان لقطر بنزول المعز علي مكان أحمد الجانحي.

– الدقيقة 64 تبديل ثالث لمنتخب قطر بنزول لوكاس مينديز مكان خوخي بوعلام.

– الدقيقة 66 بطاقة صفراء للاعب منتخب عمان ناصر الرواحي.

– الدقيقة 68 بطاقة صفراء لسلطان البريك (قطر).

– الدقيقة 78 تبديلين لعمان بنزول محسن الغساني وصلاح اليحيائي مكان عصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري.

– الدقيقة 78 تبديلين لقطر بنزول محمد مونتاري وطارق سلمان مكان أكرم عفيف وأيوب محمد.

– نهاية المباراة.

عمان 0 – 0 قطر.