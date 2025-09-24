نتيجة مباراة عمان وقطر للناشئين في كأس الخليج تحت 17 سنة 2025 اليوم.. الدقيقة 95 تُحدد الفائز

يلتقي حاليًا منتخب عمان للناشئين لكرة القدم مع نظيره العنابي القطري اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 في مباراة الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الخليج تحت 17 سنة، مباراة صعبة للمنتخب العماني تحت 17 سنة حيث يلاعب المنتخب القطري على ملعبه وبين جماهيره، منتخب عمان خسر في الجولة الأولى من الإمارات بنتيجة 0-1، وبنفس النتيجة فاز المنتخب القطري على اليمن في الجولة اماضية.

نتيجة مباراة عمان وقطر للناشئين:

– أسماء وتشكيل لاعبي عمان للناشئين اليوم: عبدالله الزعابي في حراسة المرمى، محمد الجابري، تركي الرزيقي، مبارك العامري، عبدالله السعدي، معاذ الهنائي، سعد المعمري، نما العامري، محمد آل هاشم، نشار الشامسي، عوض السعدي.

– تشكيل منتخب قطر تحت 17 اليوم: أحمد صابر في حراسة المرمى، سيف الدين أحمد، سطان العبد الرحمن، عبد العزيز يونس، آدم رياض، مالك ماجد، مهند جميل، تميم القاضي، عمر المرزوقي، عيسى وليد مصطفى خالد.

– بداية المباراة الآن.

– مرور 30 دقيقة.

– نهاية الشوط الأول.

– بداية الشوط الثاني.

– مرور 70 دقيقة.

– الدقيقة 95 هدف لقطر يسجله فيصل سعيد بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء تدخل على يمين حارس عمان.

– نهاية اللقاء.

عمان 0 – 1 قطر.