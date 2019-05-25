نتيجة مباراة فالنسيا وبرشلونة في بطولة كأس ملك إسبانيا

التقى اليوم الكبار في مباراة القمة الإسبانية بين فالنسيا وبرشلونة، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا 2019، وبحث البرسا عن التتويج باللقب للمرة السادسة على التوالي، وبحث الفالنسيين عن اللقب لأول مرة الحصول على البطولة منذ عام 2008، وكان برشلونة خسر أمام ليفربول في مباراة العودة بأربعة أهداف نظيفة بعد فوزه في الذهاب بثلاثية نظيفة.

نتيجة مباراة برشلونة وفالنسيا

انتهت مباراة برشلونة وفالنسيا بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف واحد، ويذكر أن ليفربول في دوري الأبطال ففاز على البرسا، وأدت الهزيمة إلى خروج برشلونة من البطولة.

فالنسيا برشلونة 2 1

أحداث المباراة

الدقيقة 9: البارسا يُهاجم بقوة في بداية الشوط الأول من عمر اللقاء ودفاع فالنسيا يصمد ويُدافع عن مرماه.

الدقيقة 19: هجمة عكسية لصالح فالنسيا لكن بيكيه يتواجد ويختطف الكرة من مهاجم فالنسيا ويُرسلها إلى وسط الميدان ليبدأ هجمة جديدة للبارسا.

الدقيقة 21: الهدف الأول لفالنسيا عن طريق كيفين غاميرو والنتيجة تُصبح هدف مقابل لاشيء لفالنسيا

الدقيقة 32: رودريجو مورينو يُسجل الهدف الثاني لصالح فالنسيا في الشوط الأول

الدقيقة 57: محاولات من جانب البارسا للعودة للمباراة واستحواذ على الكرة منذ انطلاقة الشوط الثاني من اللقاء.

الدقيقة 72: هجمة من الجانب الأيمن لبرشلونة ولكن دون خطورة على مرمى فالنسيا

الدقيقة 73: الهدف الأول لصالح برشلونة أحرزه ميسي

نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز فالنسيا بهدفين مقابل هدف وتتويجها بالبطولة.