نتيجة مباراة فلسطين وسنغافورة اليوم ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في قطر

منتخب فلسطين يتعرض للخسارة الأولي له في تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر، حيث أنتهت المباراة بفوز سنغافورة علي فلسطين بهدفين مقابل هدف، لتأتي الخسارة علي عكس المتوقع خاصة بعد الأداء الرائع للمنتخب الفلسطيني وتحقيقة للفوز في المباراة الماضية أمام منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين في الأسبوع الماضي.







وجاءت بداية اللقاء سريعة من جانب منتخب سنغافورة بعدما تمكن من أحراز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ولكن تمكن منتخب فلسطين من العودة مجددآ الي أجواء المباراة بتسجلة هدف التعادل عن طريق نجم المنتخب الفلسطيني ياسر حمد في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

ولكن نجح منتخب سنغافورة من التقدم مجددآ علي حساب منتخب فلسطين في الدقيقمة الـ 39 من عمر المباراة عن طريق المدافع محمد صفوان بحر الدين.







توقيت مباراة فلسطين وسنغافورة اليوم

أنطلقت المباراة بين منتخب سنغافورة صاحب الأرض والجمهور ومنتخب فلسطين في تمام الساعة 1:45 بتوقيت القاهرة الساعة 2:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقد أقيمت المباراة في ملعب جلابيسار في دولة سنغافورة.







القنوات الناقلة لمباراة منتخب سنغافورة ومنتخب فلسطين اليوم

تم إذاعة مباراة منتخب فلسطين ومنتخب سنغافورة عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية الفضائية، كما تم إذاعة اللقاء أيضآ عبر قناة الكأس السعودية.







نتيجة مباراة فلسطين وسنغافورة في تصفيات كأس العالم قطر 2022

أنتهت المباراة بفوز منتخب سنغافورة بنتيجة 2-1 علي حساب منتخب فلسطين، وسجل أهداف المباراة محمد شاكر بن حمزة لمنتخب سنغافورة في الدقيقة الـ 4، وتعادل منتخب فلسطين عن طريق ياسر حمد في الدقيقة الـ 13، وتقدم مجددآ منتخب سنغافورة في الدقيقة 39 من عمر المباراة لتنتهي المباراة بفوز منتخب سنغافورة بهدفين مقابل هدف.







الجدير بالذكر ان المنتخب الفلسطيني يحتل حاليآ المركز الثاني برصيد ثلاثة نقاط في جدول المجموعات خلف منتخب سنغافورة الذي يحتل الصدارة برصيد أربعة نقاط