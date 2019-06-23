نتيجة مباراة قطر ضد الأرجنتين اليوم | شامل مُلخص اللقاء بكوبا أمريكا 2019

مباراة قطر اليوم ضد الأرجنتين، والتي تأتي في خِتام مرحلة المجموعات بالجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكوبا أمريكا 2019 والتي تضم كولومبيا وباراغواي وقطر والأرجنتين، مجموعة تميزت بالندية الكبيرة والمفاجآت خاصة بعد هزيمة الأرجنتين بمباراتها الأولى ضد كولومبيا، وتعادلها بصعوبة أمام باراغواي، ثم الأداء القوي لمنتخب قطر أمام باراغواي والتعادل بهدفين، والهزيمة بعد أداء متوازن أمام كولومبيا بهدف وحيد .

واليوم يلتقي منتخب الأرجنتين ضد قطر وفي رصيد الأرجنتين نقطة واحدة من تعادلها مع باراغواي وهزيمة من كولومبيا، وقطر كذلك لديها نقطة واحدة من تعادل مع باراغواي وهزيمة من مُتصدرة المجموعة كولومبيا، وفيما يلي نقدم لكم مُلخص لأحداث اللقاء المنتظر بين الأرجنتين وقطر والمُحدد الصاعد للدور الثاني بكوبا أمريكا مع نتيجة المباراة النهائية .

نتيجة مباراة قطر والأرجنتين اليوم شامل مُلخص اللقاء

مُلخص الشوط الأول : بدأت المباراة حماسية للغاية بين الفريقين، وبدا منتخب قطر غير هائب لموقف ملاقاته للمنتخب الأرجنتيني وان كان منتخب التانجو سيطر على مجريات اللقاء خلال العشر دقائق الأولى، ومن هفوة دفاعية قاتلة من دفاع المنتخب القطري استطاع لاعب منتخب الأرجنتين ” مارتينيز ” بالدقيقة الرابعة إحراز هدف التقدم لبلاده .

ثم بدأت محاولات محدودة من قبل المنتخب القطري لغزو مرمى الأرجنتين وسط انحسار اللعب بعد الدقيقة 14 بمنتصف الملعب، وكاد منتخب الأرجنتين بالدقيقة 22 أن يُضيف الهدف الثاني بعد هجمة قادها ميسي ومررها لمهاجم التانجو أغويرو والذي سددها لتمر بجوار القائم، واستمر من بعدها الهجوم القطري ليطالب منتخب قطر بضربة جزاء لصالح مدافعه بيدرو لم يستجيب لها حكم اللقاء، ويمر اللقاء وسط سيطرة بخبرة لاعبي الأرجنتين ومحاولات قطرية لم تُسفر عن نتيجة حقيقية أو خطورة فعلية على مرمي الأرجنتين .. لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين على قطر بهدف وحيد .

مُلخص الشوط الثاني : بدأ الشوط الثاني بمحاولات جادة وناجحة للمنتخب القطري للتماسك أمام الأرجنتين، تبعها أيضاً هجمات أرجنتينية لم تسفر عن خطورة بالخمس دقائق الأولى من الشوط الثاني من المباراة، وبعدها انحسر الأداء بشكل مُمل للغاية بوسط الملعب بين الفريقين وسط أداء متواضع من المنتخب الأرجنتيني، ثم يقود اللاعب الأرجنتيني ميسي بالدقيقة 61 هجوم فاشل وسط انتقاد واضح من جماهير التانجو لأداء ميسي بالبطولة وبالمباراة، ووضح أن الدفاع القطري منظم للغاية وسط تألق حارسه، ولقد أكدت الإحصاءات الراصدة لميسي التي أثبتت أن ميسي يُحرز هدف تقريبًا بكل مباراة مع ناديه وهدف تقريباً بكل مباراتان مع منتخب بلاده .

وجاءت الدقيقة 69 ولا تزال المباراة تسير بالوتيرة الهادئة بين المنتخبين، وبالدقيقة 71 يُضيع لاعب المنتخب القطري أكرم عفيف هدف لبلاده بغرابة شديدة، وبعدها شعر التانجو بالخطر وانتفضت الأرجنتين بقوة وسط هجوم ضاغط وشديد على مرمي قطر، لتعود مرة أخرى مجريات الأمور محصورة بوسط الملعب، ووسط هذا الهدوء يُضيف اللاعب الأرجنتيني أوغويرو الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين .. لينتهي الشوط الثاني، وتنتهي المباراة بتفوق الأرجنتين بهدفين دون رد على المنتخب القطري .