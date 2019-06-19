نتيجة مباراة قطر وكولومبيا كوبا أمريكا 2019 | الدفاع مُقابل الهجوم والعنابي يفشل في فرض أسلوبه

مباراة كانت مُنتظرة من قبل الجميع، هي المباراة التي تجمع بطل أسيا المنتخب القطري مع منتخب كولومبيا القوي الذي أدى أداء قوياً أمام المنتخب الذي لا يمكن التساهل معه منتخب الأرجنتين بقيادة العالمي ميسي واستطاع أبناء كولومبيا من تحقيق فوز بهدفين دون أي رد من الأرجنتين .

أما منتخب قطر فكان خصماً عنيداً وبشدة لمنتخب باراغواي في أولى مباريات الفريقين بكوبا أمريكا، ولم يكن خصماً سهلاً أبداً بل استطاع أن يحول هزيمة بهدفين إلى تعادل ويقتنص نقطة غالية يقابل بيها المنتخب الكولومبي اليوم، فما هي نتيجة المباراة التي انتظرها الجميع ليشاهد ماذا يفعل هذا المنتخب القطري الجديد على ساحة المنافسات العالمية .

نتيجة مباراة قطر اليوم

انطلقت دقائق المباراة الأولى والتي جمعت قطر ضد كولومبيا وسط توقعات بان تشهد المباراة هزيمة ثقيلة للمنتخب القطري الذي يواجه أكثر فرق البطولة تنظيماً بخطوط الوسط والهجوم، وبالفعل بدت المباراة تسير وفق التوقعات بهجوم قوي من قبل كولومبيا، لكن المفاجئة هي التنظيم الملحوظ من قبل الفريق القطري الذي استطاع أن يفرض أسلوب الدفاع المُحكم على مُهاجمي كولومبيا .

ولكن في نهاية المباراة وتحديداً بالدقيقة 86 وقبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بأقل من خمس دقائق وبعد أن كادت المباراة تتجه بقوة نحو التعادل يفشل العنابي في اتمام أسلوبه على المباراة، حيث استطاع اللاعب الكولومبي ” دوفان زاباتا ” أن يحرز هدف التقدم والفوز للمنتخب الكولومبي ويقتنص النقاط الثلاثة ليصبح رصيد كولومبي 6 نقاط مُعلناً تجاوزه إلى الدور ربع النهائي على حساب قطر بهدف دون رد .