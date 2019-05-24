نتيجة مباراة قطر ونيجيريا في كأس العالم للشباب 2019 تقدم النسور برباعية

يستهل المنتخب القطري للشباب مشواره ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً مساء يوم الجمعة، وذلك حين يلعب المنتخب القطري مع نظيره النيجيري في البطولة المقامة ببولندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية والأولى من منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

ويلعب المنتخب القطري في كأس العالم للشباب بالمجموعة الرابعة من البطولة بدوري المجموعات، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات: نيجيريا، وأوركرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية بجانب المنتخب القطري.

ويسعى المنتخب القطري لانهاء دوري المجموعات في أحد المركزين الأول أو الثاني بالمجموعة من أجل التأهل لدور الستة عشر من كأس العالم للشباب 2019 ببولندا.

موعد مباراة قطر ونيجيريا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة قطر ونيجيريا مساء يوم الجمعة في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للشباب 2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الدوحة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ونيجيريا

وستقوم شبكة قنوات bein SPORTS HD بالنقل الحي والمباشر لمباراة قطر ضد نيجيريا في بداية مشوار الأدعم بكأس العالم للشباب 2019، في المباراة التي سيتم بداية أحداثها أمسية الجمعة.

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة قطر ونيجيريا في كأس العالم للشباب 2019 من خلال قناة bein SPORTS HD المفتوحة، على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة يوسف سيف.

نتيجة مباراة قطر ونيجيريا

انطلقت قبل قليل أحداث مباراة قطر ونيجيريا في كأس العالم للشباب 2019 ببولندا، والنتيجة حتى الآن التعادل السلبي، وسط محاولات لتسجيل أول أهداف المباراة، وقد مرت حتى الآن ربع ساعة على صافرة البداية.

انتهى الشوط الأول من مباراة قطر ونيجيريا بتقدم نسور نيجيريا بهدفين نظيفين سجلهما ماكسويل إفيوم، وأوفيا في الدقيقتين 12 و24 من زمن المباراة.

وعاد نسور نيجيريا من جديد للتسجيل في شباك المنتخب القطري، حيث تمكن توم ديلي من تسجيل الهدف الثالث للنسور، قبل أن يسجل صلاح الدين الهدف الرابع للنسور في الدقيقة 74، لتصبح النتيجة تقدم نيجيريا بأربعة أهداف نظيفة.