نتيجة مباراة لبنان والعراق للناشئين اليوم في غرب آسيا

بواسطة محمود عطا الله
يلتقي حاليًا منتخب لبنان للناشئين مع ناشئي العراق اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 في مباراة الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا تحت 17 سنة 2025 المقامة في مدينة العقبة الأردنية، منتخب لبنان لديه نقطتين من تعادلين، منتخب العراق يدخل المباراة ولديه ثلاث نقاط.

نتيجة مباراة لبنان والعراق للناشئين اليوم:
أسماء لاعبي منتخب لبنان للناشئين اليوم والتشكيل الأساسي: جايسن فنيانوس، مارك أبي منصور، زكريس عويس، حاتم صفي الدين، ويليام قيامي، أنطوني شاهين، بول معكرون، أنطوان عساف، يوسف بدران، إياد عيد، عدنان ماضي.
– بداية المباراة الآن.
– هدف لمنتخب لبنان من عدنان ماضي بعد ركنية.
– نهاية الشوط الأول.
– منتخب لبنان يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ليفوز بالمباراة ليتأهل للدور قبل النهائي.
لبنان 1 – 0 العراق.

محمود عطا الله

