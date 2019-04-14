لحظة بلحظة متابعة مباراة ليفربول وتشيلسي

تقام بعد قليل مباراة هامة في الدوري الإنجليزي في الجولة ال34 بين فريقي ليفربول وتشلسي ، بينما يملك فريق ليفربول 82 نقطة يظل في المركز الثاني ،ويملك فريق تشلسي 66 نقطة ويحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز .

تشكيلة فريق ليفربول :

يأتي في حراسة المرمى اللاعب البرازيلي اليسون ، و يأتي في منطقة الدفاع كلا من ماتيب و اللاعب الهولندي المتألق فان دايك ، بينما علي الأطراف يلعب كلا من ارنولد و روبرتسون كظهيرين ، يأتي في وسط الملعب كلا من فابينيو وهندرسون ونابي كايتا ،بينما يلعب في الهجوم كلا من فيرمينيو البرازيلي وماني السنغالي ومحمد صلاح المصري ،بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من لوفرين وجيمس ميلنر وأوريجي وشاقيري وستوريدج وجيورجينهو وينجالدوم .

تشكيلة فريق تشيلسي :

يأتي في حراسة المرمى اللاعب كيبا اريزابلاغا ،ويأتي بعد ذلك في خط الدفاع كلا من رويديغير ولويز ،وياتي كلا من أزبيليكويتا وبالميري كظهيرين ،ويأتي في وسط الملعب كلا من كانتي وجورجينهو وتشيك ، ويأتي في قلب الهجوم اللاعب هازارد وعلي الأجنحه يلعب كلا من ويليان وهودسون اودي .

نتيجة مباراة ليفربول وتشلسي الشوط الأول :

إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي .

الدقيقة 48 محاولة من نابي كايتا للدخول الى منطقة ال18 والتسديد ولكن الدفاع أخرج الكرة .

إحتساب ثلاثة دقائق وقت بدل ضائع .

الدقيقة 44 بطاقة صفراء للاعب سيزار أزبيليكويتا .

الدقيقة 40 إصابة اللاعب روديغير وتبديل إضطراري ونزول أندرياس كريستينسن .

الدقيقة 39 النتيجة لاتزال 0-0 .

الدقيقة 38 تمريرة من صلاح تصل الى ماني ويحاول تسديدها ولكن بجوار القائم الأيسر .

الدقيقة 37 إنطلاقة من هازارد ومحاولة إختراق الدفاع ولكن تصدي الدفاع له .

الدقيقة 30 إنطلافة خطيرة من ويليان وتسديدة قوية منه ولكن الى جوار القائم الأيسر .

الدقيقة 26 عرضية من جوردان هيندرسون ولكن أبعدها الدفاع .

الدقيقة 25 تمريرة طويلة لفريق تشيلسي ولكن خروج الحارس في الوقت المناسب .

الدقيقة 23 إستئناف اللعب مرة اخرى .

الدقيقة 22 إصابة اللاعب أنطونيو روديجر وإيقاف اللعب .

الدقيقة 19 تسديدة من اللاعب هازارد ولكن في يد حارس المرمى اليسون .

الدقيقة 18 تمريرة لادين هازارد علي حدود منطقة الجزاء ولكن يتوقف اللعب بسبب التسلل .

الدقيقة 17 تسديدة من صلاح من وسط دفاع تشيلسي ولكن تصدم في الدفاع .

الدقيقة 15 محاولة إختراق من جانب ويليان ولكن تصدي الدفاع .

الدقيقة 12 كرة مرفوعة من صلاح لماني أمام المرمى ولكن ماني يقوم بإيضاعها .

الدقيقة 11 نزول اللاعب هازارد الي أرضية الملعب وإستأناف اللعب .

الدقيقة 10 إصابة هازارد وخروجة من الملعب للعلاج .

الدقيقة 5 ركنية لليفربول وتسديدة قوية من صلاح ولكن الى خارج الملعب .

بدأ الشوط الأول .

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