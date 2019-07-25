نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد سبورتينغ |2-2| وملخص لأهم أحداث اللقاء

في إطار استعداداته للموسم الكروي الجديد فاز نادي ليفربول الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا على فريق سبورتينغ البرتغالي في المباراة التي جمعتهما قبل قليل على ملعب يانكي.

نتيجة مباراة ليفربول وسبورتينغ

ليفربول كان الأقوى خلال جميع مراحل المباراة حيث كان الأقرب لافتتاح النتيجة من هجمة خطيرة في الدقيقة الثالثة، لكن سبورتينغ فاجأ الريدز بهدف أول من تسديدة قوية لم يحسن مينيوليه التعامل معها ليتقدم الفريق البرتغالي في الدقيقة الرابعة من المباراة، بعد الهدف شهدت المباراة هجوما مكثفا ومحاولات متتالية من النادي الإنجليزي لكن حارس مرمى سبورتينغ تألق في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، وفي الدقيقة العشرين تمكن المهاجم أوريجي من تسجيل هدف التعادل للريدز، الذين واصلوا بدورهم الضغط على مرمى سبورتينغ وإجبارهم على البقاء في مناطقهم، وقبل نهاية الشوط الأول من المباراة بدقيقة واحدة سجل فاينالدوم الهدف الثاني للفريق الإنجليزي، يمكنكم مشاهدة ايضا: ملخص نتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب |3-1| اليوم في الدوري لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم نادي ليفربول بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني تحسن أداء الفريق البرتغالي الذي استطاع إدراك التعادل في الدقيقة الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر اللقاء بواسطة وينديل، ظل الريدز المسيطر على مجريات المباراة لكنه لم ينجح في التقدم في النتيجة من جديد رغم عديد الفرص التي أتيحت له للتسجيل، ليعلن الحكم نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.