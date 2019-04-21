دقيقة بدقيقة متابعة أحداث مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم 21 ابريل

تقام اليوم الموافق 21 ابريل في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة مباراة بين فريقي ليفر بول و كارديف سيتي في الجولة ال35 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، تقام المباراة على ملعب كارديف سيتي ، الجدير بالذكر أن الفرقتين تقابلوا في اربع مباريات في الدوري هذا الموسم منهم اربع إنتصارات لصالح ليفربول مقابل لاشئ لكارديف سيتي ، كما أن فريق ليفربول يحتل المركز الثاني حتى اللحظة الحالية بمجموع نقاط 85 نقطة متساوي مع فريق مانشستر سيتي ، بينما يحتل فريق كارديف سيتي المركز ال 18 بمجموع 32 نقطة وإجمالي لعب 35 مباراة .

نتيجة الشوط الأول من أحداث المباراة :

الدقيقة 22 محاولة من فريق الليفر لإختراق دفاع كارديس سيتي ولكن إستماتة من لاعبي كارديس سيتي .

الدقيقة 17 إنطلاقة سريعة جدا من محمد صلاح محاولا الدخول والتسديد ولكن الدفاع يقطع الكرة بمهارة .

الدقيقة 16 الإستحواذ 78 لصالح ليفربول مقابل 22 لكارديس سيتي .

الدقيقة 15 النتيجة لاتزال 0-0 .

الدقيقة 12 تسديدة قوية من اللاعب ساديو ماني ولكن بعيدة عن المرمى .

الدقيقة 5 ركنية لصالح ليفربول .

انطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة .

نتابع معكم اليوم أحداث المباراة لحظة بلحظة وأهم الأحداث التي تهم جميع مشاهدينا

تشكيلة فريق ليفربول :

يأتي في حراسة المرمى اللاعب البرازيلي أليسون بيكر ، ويأتي في قلب الهجوم كلا من ماتيب وفان دايك الهولندي ، ويأتي في الأطراف كلا من ارنولد وروبرتسون كظهيرين ، ويأتي في وسط الملعب كلا من هندرسون و ويجنالدوم ونابي كيتا ، ويأتي في الهجوم كلا من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني .

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