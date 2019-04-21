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دقيقة بدقيقة متابعة أحداث مباراة ليفربول وكارديف سيتي اليوم 21 ابريل

كتب نبيل عامر آخر تحديث

تقام اليوم الموافق 21 ابريل في تمام  الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة  مباراة بين فريقي ليفر بول و كارديف سيتي في الجولة ال35 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، تقام المباراة على ملعب كارديف سيتي ، الجدير بالذكر أن الفرقتين تقابلوا في اربع مباريات في الدوري هذا الموسم منهم اربع إنتصارات لصالح ليفربول مقابل لاشئ لكارديف سيتي ، كما أن فريق ليفربول يحتل المركز الثاني حتى اللحظة الحالية بمجموع نقاط 85 نقطة متساوي مع فريق مانشستر سيتي ، بينما يحتل فريق كارديف سيتي المركز ال 18 بمجموع 32 نقطة وإجمالي لعب 35 مباراة  .

نتيجة الشوط الأول من أحداث المباراة :

  • الدقيقة 22 محاولة من فريق الليفر لإختراق دفاع كارديس سيتي ولكن إستماتة من لاعبي كارديس سيتي .
  • الدقيقة 17 إنطلاقة سريعة جدا من محمد صلاح محاولا الدخول والتسديد ولكن الدفاع يقطع الكرة بمهارة .
  • الدقيقة 16 الإستحواذ 78 لصالح ليفربول مقابل 22 لكارديس سيتي .
  • الدقيقة 15 النتيجة لاتزال 0-0 .
  • الدقيقة 12 تسديدة قوية من اللاعب ساديو ماني ولكن بعيدة عن المرمى .
  • الدقيقة 5 ركنية لصالح ليفربول .
  • انطلقت أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة .

نتابع معكم اليوم أحداث المباراة لحظة بلحظة وأهم الأحداث التي تهم جميع مشاهدينا

تشكيلة فريق ليفربول :

يأتي في حراسة المرمى اللاعب البرازيلي أليسون بيكر ، ويأتي في قلب الهجوم كلا من ماتيب وفان دايك الهولندي ، ويأتي في الأطراف كلا من ارنولد وروبرتسون كظهيرين ، ويأتي في وسط الملعب كلا من هندرسون و ويجنالدوم ونابي كيتا ، ويأتي في الهجوم كلا من محمد صلاح وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني .

 

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عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

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