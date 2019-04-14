نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي الريدز يتقدم 2-صفر وصلاح يسجل هدف خرافى

تغيرت نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي فى الدوري الإنجليزي لتصبح تقدم الريدز 2-صفر والنجم المصري وفخر العرب محمد صلاح يسجل هدف خرافى يتصدر به قائمة الهدافين فى الدوري الإنجليزي، وذلك فى المباراة التى تقام حالياً على ملعب “انفيلد” فى أقوى مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول فى الدقيقة 54 من زمن المباراة من تصويبه صاروخية ليتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدف متساوياً مع سيرجيو اجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتى.

وكان النجم الغانى ساديو مانى قد أحرز هدف التقدم لفريق ليفربول فى مرمى تشيلسي فى الدقيقة 51 من المباراة بعدما تسلم كرة عرضية عالية لعبها له هندرسون من داخل منطقة الجزاء أودعها فى الشباك الخالية بدون رقابة، ويحالو تشيلسي العودة للمباراة بعدما خطفها فريق ليفربول فى دقيقتين وتقدم بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

ودخل فريقق ليفربول المباراة وهو فى المركز الثاني برصيد 83 نقطة بينما فريق تشيلسي فى المركز الرابع برصيد 67 نقطة، ويتصدر قمة الدوري الإنجليزي حتى الان فريق مانشستر سيتى الذى فاز على فريق كريستال بالاس فى مباراة اليوم.

وخاض فريق ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من: أليسون؛ ألكساندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون؛ فابينيو، كيتا، هندرسون؛ مانى، صلاح، فيرمينو، بينما خاص فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من كيبا؛ أزبلكويتا، روديجر، دافيد لويز، إيمرسون؛ كانتى، جورينيو، لوفتس تشيك؛ هودسون أودوي، ويليان، هازارد.

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