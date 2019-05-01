لحظة بلحظة متابعة مباراة برشلونة و ليفربول في نصف نهائي أبطال اوروربا

يقام اليوم الموافق الاول من شهر مايو مباراة بين فريقين من أكبر فرق اوروبا فريق برشلونة والذي يتصدر ترتيب الدوري الاسباني وفريق ليفربول الذي يشغل المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي ، تقام المباراة على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة في اسبانيا والذي يسع حوالي 100 الف متفرج ، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ، والجدير بالذكر أن اخر لقاء جمع الفرقتين خسرت برشلونة باربعة اهداف ، حيث أن اللقاء كان في بطولة الكأس الدولية للأبطال ، وتسعى ليفربول لتحقيق لقب أبطال اوروبا حيث فشلت العام الماضي في الحصول على اللقب بعد خسارتها من فريق ريال مدريد في النهائي ، وسنتابع مع حضراتكم زوار موقع كلمة أحداث المباراة لحظة بلحظة فور بدأ المباراة .

نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة في نصف نهائي أبطال اوروبا :

نتابع مع حضراتكم دقيقة بدقيقة أهم أحداث المباراة وأهم الهجمات .

الدقيقة 38 تسديدة من جيمس ميلنر من خارج منطقة الجزاء ولكن الى خارج القائم الأيمن .

الدقيقة 33 ضربة ركنية لصالح ليفربول .

الدقيقة 32 تمريرة للوراء من جوردي البا داخل منطقة الجزاء كادت أن تصل الى كوتينيو ليسددها ولكن فابينيو بقوم بإخراج الكرة ببراعة .

الدقيقة 30 أماميه لبرشلونة ولكن أطول من اللازم تصل ليد اليسون .

الدقيقة 26 هدف رائع من سواريز من عرضية أكثر من رائعة من جوردي ألبا .

الدقيقة 25 محاولة من كوتينيو للمرور ولكن دفاع ليفربول يخرج الكرة الى وسط الملعب .

الدقيقة 24 تبديل إضطراري بخروج نابي كيتا ونزول هندرسون .

الدقيقة 23 عرضية أرضيه من ماني تصل الى ميلنر ولكن الدفاع يخرجها .

الدقيقة 22 إستمرار اللعب .

الدقيقة 20 سقوط نابي كايتا على أرضية الملعب .

الدقيقة 19 تنفيذ الضربة الحرة وإخراج الدفاع لها .

الدقيقة 18 خطأ على بيكيه في منطقة خطيرة على الناحية اليمنى لمنطقة جزاء برشلونة .

الدقيقة 17 خطأ على ساديو ماني في منطقة جزاء برشلونة لصالح بوسكيتس .

الدقيقة 15 تسديدة من كوتينيو يقوم البرازيلي اليسون بالتصدي لها ببراعة .

الدقيقة 14 محاولة من برشلونة عن طريق ميسي تنقلب الى هجمة مرتدة تصل لصلاح ويقوم بتمريرها ليقوم الدفاع بقطعها .

الدقيقة 11 مرور رائع من محمد صلاح ويقوم بتمرير الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن لا أحد ليستقبلها .

الدقيقة 10 تمريرة أمامية عالية لسواريز ولكن العملاق فان دايك يقوم بإرجاعها للحارس .

الدقيقة 8 خطأ على اللاعب سواريز لصالح ميلنر .

الدقيقة 7 عرضية أمامية في اتجاه ساديو ماني ولكن دفاع برشلونة يتسقبل الكرة .

الدقيقة 4 اووووة هجمة خطيرة وتمريرة بينية لميسي أمام المرمى ولكن فان دايك ينجح في إخراج الكرة .

الدقيقة 2 مراوغة أمام المرمى من محمد صلاح محاولا التسديد ولكن الدفاع يتصدى .

بدأ المباراة .

تشكيلة فريق ليفربول :

حراسة المرمى : أليسون بيكر .

الدفاع : فان دايك وماتيب .

الظهيرين : جوزيف غوميز و روبرتسون .

خط الوسط : فابينيو و ميلنر وكيتا .

خط الهجوم : صلاح و ماني و ويجنالدوم .

حيث يلعب يورجن كلوب بخطه 4-3-1-2

-تشكيلة فريق برشلونة :

حراسة المرمى : تير شتيغن .

الدفاع : بيكيه و كليمنت لينغليت .

الظهيرين : سيرجي روبيرتو و جوردي ألبا .

خط الوسط : راكيتيتش وبوسكيتس وفيدال .

خط الهجوم : ميسي وسواريز وكوتينيو .

حيث يلعب فالفيردي بخطة 4-3-3

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