نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة 4-0 للريدز والريمونتادا المستحيلة تحققت

الريمونتادا المستحيلة تحققت فى نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة حيث استطاع الريدز الفوز على البارسا برباعية نظيفة والصعود إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي فى دوري أبطال أوروبا فى انتظار الفائز من أياكس أمستردام وتوتنهام الإنجليزي فى نهائي دوري الأبطال 2019.

الدقيقة 90+5 : الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة ويعلن عن ريمونتادا تاريخية بفوز ليفربول على برشلونة برباعية نظيفة.

الدقيقة 90: الحكم يعلن عن 5 دقائق وقت بدل ضائع فهل يحافظ ليفربول على الريمونتادا المستحيلة أم يعود برشلونة.

الدقيقة 80: جوووووول الهدف الرابع لفريق ليفربول، جاء الهدف من ضربة ركنية نفذها أرنولد بسرعة وسط مشاهدة من دفاع برشلونة تصل عند أوريجي يسددها قوية تتهادى الكرة داخل الشباك

الدقيقة 70: باقى 20 دقيقة من المباراة فمن يسجل يربح المباراة وسيطرة كاملة من ليفربول على المباراة ورفقاء ميسي يحاولون على استحياء.

الدقيقة 53: جوووووول الهدف الثالث لفريق ليفربول يحرزه فاليندوم ووجاء الهدف بعد عرضية من الجانب الأيسر أرسلها شاكيري ليقابلها فينالدوم برأسية قوية تتهادى داخل شباك شتيجن.

الدقيقة 52: جوووووول الهدف الثانى لفريق ليفربول سجله فاليندوم، جاء الهدف بعد خطأ جديد من لاعبي برشلونة تصل الكرة عند أرنولد يرسلها عرضية تصطدم بأحد دفاعي برشلونة وتصل عند فينالدوم يسددها قوية حاول شتيجن التصدي لها لكن الكرة مرت من تحت يده إلى داخل الشباك.

الدقيقة 50: فريق برشلونة يواصل إضاعة الفرص السهلة لويس سواريز يضيع انفراد تام ولكن حارس الريدز ينقذها ببراعة.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني هل يستطيع الريدز تحقيق الريمونتادا المستحيلة.

تابع نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة (الشوط الثاني)

الدقيقة 45+4: الحكم يعلن نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرشلونة بعد احتساب 4 دقائق وقت بدل ضائع والنتيجة النهائية للشوط الأول تقدم الريدز 1-0 بهدف اوريجي.

الدقيقة 44: هجمات متواصلة من ليفربول وتسديدة قوية لروبرتسون تصطدم بفيدال لاعب برشلونة وتخرج إلى ركنية.

الدقيقة 24: هجوم متواصل من ليفربول وفرصة خطيرة وعرضية من ماني تصطدم بدفاع برشلونة وتصل لروبرتسون الذى يسدد بقوة ولكن يتصدى لها شتيجن ثم يبعدها الدفاع.

الدقيقة 16: هجمة خطيرة لا تضيع لبرشلونة وانفراد تام من أربعة لاعبين بمرمى ليفربول وعند محاولة ميسي مراوغة فان دايك ينجح في التصدي للكرة وتضيع فرصة خطيرة للبارسا للتعادل.

الدقيقة 14: هجمة خطيرة لبرشلونة من عدة تمريرات تصل إلى ميسي يسددها قوية لكن أليسون بيكر حارس ليفربول يتصدى لها ببراعة ويخرجها إلى ضربة ركنية لبرشلونة.

الدقيقة 12: هجوم ضاغط من ليفربول واهتزاز فى أداء فريق برشلونة الإسباني منذ بداية المباراة.

الدقيقة7: جوووووول الهدف الأول لليفربول يحرزه ديفوك أوريجي لتصبح النتيجة 1-صفر للريدز، ماني يمرر إلى هندرسون الذى يسدد ويتصدى لها شتيجن وتعود إلى ديفوك أوريجي الذى يودعها المرمي.

الدقيقة 1: هجمة لليفربول وعرضية داخل منطقة الجزاء يخرجها جوردي ألبا إلى خارج الملعب تصبح ركنية للريدز.

تابع نتيجة مباراة ليفربول وبرشلونة (الشوط الأول)

مباراة ليفربول وبرشلونة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أوربا ستقام فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية على استاد “أنفيلد” ويتابعها محبي ومشجعي الفريقين فى كافة أنحاء العالم من خلال قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا beIN SPORTS HD1 ويعلق على المباراة حفيظ دراجي على القناة الصوتية الأولي، والمعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الثانية.

تشكيل مباراة ليفربول وبرشلونة

وقد أعلن الألماني يورجن كلوب عن التشكيل الرسمي الذى سيخوض به فريق ليفربول مباراة اليوم وقد جاء التشكيل “أليسون بيكر فى حراسة المرمي، وأرنولد، وفان دايك، وجويل ماتيب، وروبنرتسون فى خط الظهر، وميلنر، وهندرسون، وفابينيو فى خط الوسط، وساديو ماني، وديفوك أوريجي، وشاكيري فى الهجوم.

كما أعلن أرنستو فاليردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام ليفربول الإنجليزي وهو مكون من “تير شتيجين فى حراسة المرمي، وبيكيه، ولينجليت، وجوردي ألبا، وسيرجي روبيرتو فى خط الظهر، وفيدال، وراكيتيتش، وبوسكيتس فى خط الوسط، وكوتينيو، وميسي، ولويس وساريز فى خط الهجوم.

ويغيب عن فريق ليفربول كل من النجم المصري محمد صلاح بسبب الإصابة، والبرازيلي فرمينيو، ونابي كيتا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز برشلونة على ليفربول بثلاثية نظيفة أحرزهم كل من لويس سواريز هدف، وميسي هدفين، ويحتاج فريق ليفربول إلى معجزة للصعود للمباراة النهائية حيث يجب أن يفوز فى مباراة اليوم بفارق أكثر من ثلاثة أهداف.