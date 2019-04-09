دقيقة بدقيقة الآن | نتيجة مباراة ليفربول ضد بورتو ربع نهائي دوري أبطال أوروبا..الريدز يتقدم بهدفين في الشوط الأول

نتيجة مباراة ليفربول ضد بورتو الآن نتابعها معكم لزوار موقع كلمة دوت أورج لحظة بلحظة، حيث يواجه ليفربول اليوم بورتو في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا ربع النهائي لقاء الذهاب. اللقاء الذي يُقام في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعي ليفربول للفوز في لقاء الذهاب على أرضه، الجدير بالذكر أن آخر مباراة خاضها ليفربول كانت في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد ساوثهامبتون وانتهت نتيجة المباراة بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز صلاح الهدف الثاني بانفرادية رائعة، وحصد ليفربول ثلاث نقاط غالية.

نتيجة مباراة ليفربول وبورتو الشوط الأول

نهاية شوط أول أكثر من رائع للريدز، لا مانع من مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني…🤷‍♂️👏 #ليفربول_بورتو #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/JbM9CJG5cv — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 9, 2019

نهاية الشوط الأول بأسبقية مريحة لليفربول بهدفين دون مقابل، عن طريق نابي كيتا ورفيرمينو.

الدقيقة “45” حكم اللقاء يُعلن عن دقيقة واحدة وقت بدل من ضائع.

الدقيقة “45” عرضية من صلاح وتصطدم بدفاع بورتو.

الدقيقة “43” هجمة لصالح بورتو، وينجح فان دايك في إنهاء هجمة بورتو.

الدقيقة “42” ليفربول يضغط بقوة على دفاع بورتو.

الدقيقة “41” ليفربول يستحوذ على الكرة بنسبة 58% مقابل 42 % لصالح بورتو.

الدقيقة “38” خطأ لصالح بورتو.

الدقيقة “37” أقل من 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول من مباراة ليفربول وليفربول مُتقدم بهدفين دون مقابل.

الدقيقة “36” فرصة خطيرة لصلاح وتنتهي بخطأ على النجم المصري صلاح.

الدقيقة “31” تسديدة قوية من مهاجم بورتو بعد تنفيذ الركنية وحارس ليفربول يتألق ويحافظ على شباكه نظيفة حتي الآن.

الدقيقة “30” ركنية لصالح بورتو بعد فرصة خطيرة من جانب بورتو، ومهاجم بورتو يُطالب بضربة جزاء.

الدقيقة “30” ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول والريدز الأفضل حتي الآن

الدقيقة “27” النتيجة الآن لليفربول 2-0، جاء الهدف الأول عن طريق نابي كيتا والثاني ليفرمينو.

الدقيقة “26” الليفر يحرز ثاني أهدافه عن طريق فيرمينو بعد عرضية أرضية من ترنت ارنولد.

الدقيقة “22” فرصة خطيرة ضائعة لليفربول عن طريق صلاح ولكنها تمر بجانب القائم الأيسر بقليل.

الدقيقة “20” مرور أول 20 دقيقة من اللقاء والنتيجة 1-0 لصالح الريدز.

الدقيقة “17” فرصة خطيرة لبورتو ولكن يخرجها مدافع ليفربول فان دايك لتخرج خارج الملعب.

الدقيقة “15” ليفربول الأفضل حتي الآن وصلاح مُتألق في أول ربع ساعة من اللقاء.

الدقيقة “13” عرضية من النجم المصري صلاح ولكن تصطدم بدفاع ليفربول.

الدقيقة “10” النتيجة الآن 1-0 لصالح ليفربول عن طريق نابي كيتا.

الدقيقة “9” التسلل الثاني في اللقاء على بورتو.

الدقيقة “8” تسلل على ساديو ماني.

الدقيقة “5” الهدف الأول لليفربول عن طريق نابي كيتا.

الدقيقة “3” أول فرصة للريدز وتخرج على يسار الملعب.

الدقيقة “1” إنطلاق أحداث الشوط الأول.

جارية الآن مباراة ليفربول وبورتو الشوط الأول، وضمت التشكيلة الأساسية لمواجهة بورتو اليوم كالتالي:

ودقائق قليلة تفصلنا عن بداية الشوط الأول من مباراة ليفربول وبورتو، ونتابع معكم الآن نتيجة مباراة ليفربول ضد بورتو لحظة بلحظة، تابعونا.

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