الآن دقيقة بدقيقة | نتيجة مباراة ليفربول ضد بورتو اليوم عودة دور ربع النهائي دوري أبطال أوروبا..نهاية الشوط الأول

نتيجة مباراة ليفربول وبورتو اليوم نتابعها معكم عبر موقع كلمة دوت أورج، تُنطلق في التاسعة مساءً بتوقيت مصر مباراة ليفربول ضد بورتو في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا لقاء العودة، الجدير بالذكر أن نتيجة مباراة ليفربول وبورتو لقاء الذهب انتهت بفوز الريدز بهدفين دون مقابل، ويسعي ليفربول اليوم بقيادة محمد صلاح لحسم الصعود إلي نصف نهائي أبطال أوروبا على حساب بورتو.

نتيجة مباراة ليفربول وبورتو الشوط الأول لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على بورتو بهدف دون مقابل، أحرزه السنغالي ماني بصنع صلاح.

الدقيقة “45” دقيقتين وقت بدل من ضائع يُعلن عنهم حكم المباراة.

الدقيقة “40” 5 دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول والنتيجة 1-0 لصالح ليفربول بقدم ساديو ماني.

الدقيقة “39” حصيلة مباراة الذهاب والعودة حتي الآن 3-0 لصالح ليفربول.

الدقيقة “38” بورتو يواصل هجماته على مرمي ليفربول لإدراك الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول.

بطاقة صفراء من نصيب بيبي لاعب بورتو.

الدقيقة “35” 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول والنتيجة 1-0 لصالح ليفربول.

الدقيقة “32” بطاقة صفراء من نصيب ساديو ماني لاعب ليفربول.

الدقيقة “31” خطأ على ليفربول.

جاء الهدف الأول للريدز بعد عرضية من النجم محمد صلاح ليقابلها ماني بتسديدة أرضية وتسكن شباك حارس بورتو.

جووووووووووول أسد السنغاااال والهدف الأول للريدز!!!!!!!! pic.twitter.com/l3HPlJrWbW — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 17, 2019

الدقيقة “30” مرور أول نصف ساعة من اللقاء والنتيجة الآن 1-0 لصالح ليفربول عن طريق ساديو ماني.

الدقيقة “26” جوووول أول لصالح ليفربول عن طريق ساديو ماني.

الدقيقة “25” هجمة لبورتو وفان دايك يُبعدها خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة “22” ليفربول حتي الآن لم يقدم أي خطورة حقيقة على مرمي بورتو.

الدقيقة “20” النتيجة 0-0.

الدقيقة “17” ركنية لصالح بورتو بعد تسديدة بيبي لاعب بورتو ولكنها تصطدم بدفاع ليفربول.

الدقيقة “16” بورتو يحتاج إلي الدقة لإنهاء الهجمات بشكل أفضل على الرغم من نشاطه الهجومي القوي حتي الآن.

الدقيقة “15” بورتو يسعي لتسجيل أول أهداف اللقاء والنتيجة الآن مازالت 0-0.

الدقيقة “10” ركنية لصالح بورتو.

الدقيقة “10” هجمة لصالح بورتو ولكن ينجح دفاع ليفربول في إبعاد الكرة.

الدقيقة “6” خطأ على ليفربول.

الدقيقة “5” أول 5 دقائق من عمر اللقاء والنتيجة 0-0.

الدقيقة “4” فرصة خطيرة لبورتو.

الدقيقة “3” حكم اللقاء يحتسب خطأ لصالح بورتو.

الدقيقة “1” أول هجمة لصالح بورتو بعد تسديدة قوية من كرونا ولكنها تخرج أعلى مرمي الريدز.

الدقيقة “1” إنطلاق أحداث الشوط الأول.

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية الشوط الأول لمباراة اليوم بين ليفربول وبورتو.

تشكيل ليفربول اليوم أمام بورتو

وجاءت تشكيلة ليفربول اليوم أمام بورتو بتغيير في التشكيل الأساسي أوريغي بدلاً من فيرمينو، وجاء فينالدوم في التشكيلة الأساسية اليوم، وإليكم تشكيلة ليفربول اليوم:

أوريغي يبدأ بدلاً من فيرمينو في مواجهة #بورتو_ليفربول وفينالدوم يعود للتشكيل الأساسي! pic.twitter.com/iFUGzJsLDp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 17, 2019

وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة ليفربول وبورتو لحظة بلحظة فور بدايتها، المباراة سوف تُنقل على قناة بي أن سبورت HD2.

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