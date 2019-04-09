نتيجة مباراة ليفربول وبورتو في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال وتفاصيل أهم أحداث المباراة

نتيجة مباراة ليفربول وبورتو في ذهاب الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا،فاز نادي ليفربول الإنجليزي على ضيفه نادي بورتو البرتغالي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الأنفيلد،سيطر ليفربول منذ البداية وفي الدقيقة الخامسة سجل الغيني نابي كيتا هدف التقدم للريدز من تسديدة داخل منطقة الجزاء إرتطمت في مدافع بورتو لتستقر في الشباك.

واصل الريدز هيمنتهم على على مجريات اللعب وكادو يضيفيون الهدف الثاني عن طريق روبرتو فيرمينو،وسط غياب تام لفريق بورتو،وضيع صلاح فرصة الهدف الثاني بعدما إنفرد بالحارس كاسياس ليضع الكرة خارج المرمى،وفي الدقيقة السادسة والعشرين سجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول بعد تمريرة حاسمة من ألكسندر آرنولد.

وطالب لاعبو بورتو بضربة جزاء في الدقيقة التاسعة والعشرين لكن الحكم بعد رجوعه إلى تقنية الفار قرر عدم وجود ركلة جزاء،تواصل الضغط العالي من طرف ليفربول لكن النتيجة بقيت على حالها لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني وبعد ثلاث دقائق من إنطلاقته سجل السنغالي ساديو ماني هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل،وعاد بورتو أكثر خطورة في الربع ساعة الأول من الشوط الثاني حيث إستطاع خلق عدة فرص لكن دفاع الريدز وقف سدا منيعا في وجه كل هجمة،في النصف ساعة المتبقي من اللقاء ظل ليفربول مسيطرا لكن لم تثمر محاولته أي هدف،لينتهي اللقاء بفوز نادي ليفربول بهدفين دون رد،وليتأجل الحسم إلى ستاد دراغاو في البرتغال في السابع عشر من الشهر الجاري.

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