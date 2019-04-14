لحظة بلحظة الآن | نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي الجولة 34..صلاح يتألق ويُحرز الهدف الثاني للريدز

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي نتابعها معكم زوار موقع كلمة دوت أورج لحظة بلحظة فور بدايتها، اشتعل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي خاصةً بعد انتهاء مباراة المان سيتي وكريستال بالاس بفوز المان سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع المان سيتي رصيد نقاطه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى 83 نقطة بعد 33 مباراة، بينما يخوض ليفربول مباراته اليوم أمام تشيلسي ضمن مباريات الأسبوع 34 ، ورصيده من النقاط قبل بداية المباراة 82 نقطة في المركز الثاني.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي الشوط الثاني

الدقيقة “75” ربع ساعة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي للمباراة والنتيجة 2-0 لصالح ليفربول.

الدقيقة “74” عرضية من فيرمينو بدون عنوان.

الدقيقة “72” النتيجة الآن 2-0 لصالح ليفربول، جاء الهدف الأول عن طريق ساديو ماني، والهدف الثاني عن طريق النجم صلاح.

الدقيقة “70” ركنية لصالح ليفربول.

الدقيقة “70” خطأ لصالح فيرمينو.

الدقيقة “69” عرضية خطيرة من هازارد وينجح دفاع ليفربول في إبعادها وتصبح هجمة مرتدة لليفربول.

الدقيقة “68” خطأ على هازارد.

الدقيقة “67” صلاح يصل للهدف رقم 19 منذ انطلاق الموسم.

الدقيقة “65” النتيجة الآن 2-0 لصالح ليفربول وليفربول حتي الآن في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة.

الدقيقة “65” تسديدة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء ويتصدي لها حارس تشيلسي.

الدقيقة “62” تشيلسي يسعي لتعديل النتيجة.

الدقيقة “61” عرضية خطيرة من جانب تشيلسي وينجح دفاع ليفربول في إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء.

الدقيقة “60” ربع ساعة مرت من الشوط الثاني والنتيجة 2-0 لصالح ليفربول.

الدققة “60” تسلل على ليفربول.

الدقيقة “59” القائم يحرم تشيلسي من الهدف الأول.

الدقيقة “58” صلاح يعود لصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفه اليومن أمام تشيلسي.

الدقيقة “58” ليفربول حتي الآن في المركز الأول برصيد 85 نقطة.

الدقيقة “57” تسديدة قوية من خارج الملعب عن طريق فيرمنيو ولكن تمر خارج الملعب.

الدقيقة “55” مرور أول 10 دقائق من الشوط الثاني والريدز 2-0.

الدقيقة “53” الهدف جاء من تسديدة قوية من خارج الملعب عن طريق صلاح لتسكن شباك تشيلسي بعد دقيقتين من الهدف الأول.

الدقيقة “53” الهدف الثاني لليفربول عن طريق صلاح والنتيجة 2-0.

جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الله الله الله الله صلااااااااااااااااااح يمزق الشباك بكرة ولا أقوووووووى pic.twitter.com/tnNoxQLJ4E — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2019

الدقيقة “51” ماني يُحرز الهدف الأول لليفربول والنتيجة الآن 1-0.

الدقيقة “45” إنطلاق أحداث الشوط الثاني.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي الشوط الأول

انتهاء الشوط الأول 0-0.

الحكم يُطلق صافرة إنطلاق نهاية الشوط الأول.

الدقيقة “45” الحكم يُعلن عن 3 دقائق وقت بدل من ضائع.

الدققة “45” أخطر هجمة لصالح ليفربول وتنتهي بتسلل على الريز.

الدقيقة “44” خطأ لصالح ساديو ماني.

44: أزبيليكويتا يتحصل على البطاقة الصفراء بعد عركلته لساديو ماني من الجهة اليمنى…#ليفربول_تشيلسي 0 – 0 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 14, 2019

الدقيقة “43” تسديدة قوية من جانب تشيلسي وتصطدم بدفاع ليفربول، لتصبح هجمة مرتدة لصالح الريدز.

الدقيقة “40” نلعب في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول.

الدقيقة “39” مع اقتراب نهاية الشوط الأول، مازال التعادل السلبي سيد الموقف.

الدقيقة “39” خطأ لصالح تشيلسي، ودخول الطاقم الطبي لعلاج لاعب تشيلسي.

الدقيقة “38” فرصة هدف ضائعة خطيرة من جانب ساديو ماني بعد تمريرة من صلاح المتألق حتي الآن.

الدقيقة “35” أقل من 10 دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي المُخصص للشوط الأول.

الدقيقة “35” النتيجة الآن 0-0 وليفربول يواصل هجماته المتتالية للحفاظ على صدارة الدوري.

الدقيقة “32” عرضية من صلاح داخل منطقة الجزاء وتصطدم بدفاع تشيلسي.

الدقيقة “30” تسديدة قوية هي الأخطر حتي الآن لتشيلسي ولكنها تمر خارج الملعب.

الدقيقة “30” 15 دقيقة تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي لمباراة ليفربول وتشيلسي والنتيجة 0-0.

الدقيقة “29” تبادلات للكرة في وسط الملعب من جانب ليفربول.

الدققة “28” خطأ لصالح ليفربول.

الدقيقة “25” النتيجة 0-0.

الدقيقة “24” ليفربول الأخطر هجومياً والأقرب لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة “22” هل ينجح ليفربول في الفوز أمام تشيلسي والحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي ؟

الدقيقة “20” النتيجة الآن 0-0.

الدقيقة “20” تسديدة خطيرة من جانب تشيلسي ويتصدي لها حارس ليفربول.

الدقيقة “18” تسلل على هازارد.

الدقيقة “17” تسديدة من محمد صلاح داخل منطقة الجزاء وتصطدم بدفاع تشيلسي.

الدقيقة “16” خطأ لصالح ليفربول في وسط الملعب.

الدقيقة “15” مرور أول ربع ساعة من اللقاء والنتيجة 0-0.

الدقيقة “14” سقوط محمد صلاح داخل منطقة جزاء وحارس المرمي لا يحتسب شيء.

الدقيقة “13” ليفربول يواصل الضغط على تشيلسي محاولة في إدراك الهدف الأول سريعاً.

الدقيقة “13” عرضية خطيرة من صلاح وتصل سهلة لحارس تشيلسي.

الدقيقة “10” هازارد يخرج مُصاباُ خارج الملعب لتلقي العلاج.

الدقيقة “10” مرور 10 دقائق والتعادل السلبي سيد الموقف.

الدقيقة “9” تناقلات في وسط الملعب بين أقدام لاعبي ليفربول.

الدقيقة “8” خطأ لصالح تشيلسي في وسط الملعب.

الدقيقة “6” النتيجة الآن 0-0.

الدقيقة “6” فرصة خطيرة لصالح ليفربول بعد عرضية من ساديو ماني يسددها صلاح بقوة ويتصدي لها حارس تشيلسي.

الدقيقة “3” ليفربول يسعي لتسجيل أول أهداف اللقاء.

الدقيقة “2” ليفربول في المركز الثاني برصيد 82 نقطة، بفارق نقطة عن السيتي المُتصدر.

الدقيقة “1” إنطلاق أحداث الشوط الأول.

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية أحداث الشوط الأول، سوف نتابع معكم لقاء ليفربول ضد تشيلسي لحظة بلحظة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

دقائق قليلة تفصلنا عن موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والتي من المُقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف وفق توقيت مصر، كما تُنقل مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة بي أن سبورت HD2، وسوف نتابع معكم في تمام الخامسة والنصف نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي.

الموعد القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي المباراة 17:30 وفق توقيت مصر. bein sport HD2 ليفربولXتشيلسي

وإليكم تشكيل ليفربول اليوم أمام تشيلسي:

وجاء تشكيل فريق تشيلسي كالتالي:

Team news is in! 🙌 Here's how the Blues line up for #LIVCHE… pic.twitter.com/ygTFXYHdDn — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 14, 2019

والجدير بالذكر أن آخر مباراة قد خاضها ليفربول في الدوري الإنجليزي كانت أمام ساوثهامبتون وانتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما آخر مباراة خاضها تشيلسي قد حقق فوز غالي على وست هام يونايتد بهدفين دون رد، تشيلسي في المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

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