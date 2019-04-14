نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، صلاح يعود لصدارة الهدافين بهدف عالمي

تقدم فريق ليفربول الإنجليزي على فريق تشيلسي بهدفين نظيفين حتى الآن، أحرز الهدف الأول النجم السنغالي “ساديو ماني” في الدقيقة 51 إثر عرضية رائعة من جوردان هندرسون بعد أن تلقى تمريرة سحرية من محمد صلاح ليسكنها الشباك برأسه بسهولة ويؤمن الصدارة من جديد لفريقه.

وفي الدقيقة 53 يتألق المصري محمد صلاح ويحرز هدفاً عالمياً على طريقة الكبار إذ تلقى الكرة ناحية اليمين ومر من مدافع تشيلسي بمهارة وسدد كرةً قوية من على مشارف منطقة الجزاء من مسافة بعيدة سكنت الزاوية اليمنى لحارس تشيلسة معلنةً عن الهدف الثاني الذي يطمئن جماهير ليفربول على قدرة فريقهم على المنافسة على اللقب حتى النهاية.

وبهذا الهدف يصل صلاح لقمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع سيرجيو أجويرو برصيد 19 هدف لكل منهما، لكن صلاح يتفوق بصناعته عدداً أكبر من الأهداف.

وحتى لحظة كتابة هذا المقال، وصلت المباراة للدقيقة 75 ومازالت النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين، وتشهد المباراة حالياً هجوماً كاسحاً لتشيلسي بعد نزول “هيجوايين” ويتألق “بيكر” في إنقاذ هدفين محققين من إيدين هازارد.

إذا استمرت النتيجة على حالها يستعيد ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي فاز منذ قليل خارج أرضه على فريق كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف, ورفع رصيده للنقطة 83 من 33 مباراة، أما ليفربول فيلعب مباراته رقم 34 ويتبقى له فقط 4 مباريات حتى نهاية الموسم.

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