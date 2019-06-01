ليفربول يعود لكتابة التاريخ ويفوز بدوري أبطال أوروبا على توتنهام هوتسبر

استطاع ليفربول أن يحقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، وفاز ليفربول بهدفين مقابل لاشيئ احرزها محمد صلاح في الدقيقة الأولى من ركلة جزاء وأنهاها أوريجي في الدقيقة الأخيرة بهدف صارخي بقدمه اليسرى ليتوج ليفربول بالبطولة الأولى للمدرب يورجن كلوب والسادسة في تاريخ النادي الانجليزي الكبير واليكم تفاصيل المباراة بالكامل.

التشكيلة الأساسية للمباراة

يبدأ الفريقين بالقوة الضاربة في المباراة التي لا تقبل القسمة على الاثنين وسط الاجواء الجماهيرية الكبيرة جدا للقاء الانجليزي الخالص واليكم تشكيلة الفريقين:

حقائق قبل المباراة

نعرض لكم بعض الاحصائيات الهامة والتي تخص ليفربول وتوتنهام قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا

متابعة أحداث اللقاء

أجواء جماهيرية كبيرة قبل بداية المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، ونزول اللاعبين لأرضية الميدان قبل اللقاء لإجراء عمليات الاحماء، وننتظر مباراة المتعة ومباراة كرة القدم بين ليفربول وتوتنهام الذين لديهم نفس الرغبة في الحصول على اللقب الغالي الغائب عن الفرق الانجليزية في السنوات الأخيرة.

الشوط الثاني

90: توتنهام في مهب الريح في آخر الدقائق وليفربول يكسب المعركة.

جوووووووووووووووووووووووول اوريجي ينهيها ويسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول.

89: ركنية لصالح ليفربول ينفذها محمد صلاح.

88: القلق يظهر على يورجن كلوب بعد محاولات توتنهام المتتالية.

86: أليسون بيكر ينقذ تسديدة اريكسن ويحولها لركلة ركنية.

85: ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لصالح توتنهام.

84: النتيجة مازالت 0/1 لصالح توتنهام حتى الأن.

83: توتنهام يسرع من ريتم المباراة في الدقائق الأخيرة.

82: ديلي ألى يخرج وينزل يورنتي صاحب الضربات الرأسية الخيالية.

81: أليسون ينقذ مرمى ليفربول من هدف للكوري الجنوبي سون.

80: ليفربول قريب من البطولة القارية السادسة.

79: ليفربول بالكامل في منطقة الدفاع قبل نهاية المباراة ب 10 دقائق.

78:جمهور ليفربول يشجع اللاعبين بكل قوة بعد انتفاضة توتنهام الهجومية.

77: توتنهام أفضل من ليفربول في هذا التوقيت من عمر المباراة.

76: محاولات متتالية من توتنهام في هذه اللحظات وانكماش دفاعي من عناصر ليفربول.

75: النتيجة مازالت 0/1 لصالح ليفربول.

73: تصرف غير سليم في الكرة من مهاجمي توتنهام في الشوط الثاني.

72: هجمة مرتدة ضائعة من توتنهام واستعرض فني من ديلي ألي يضيح بالكرة.

71: توتنهام يحاول الخروج بالكرة بشكل سليم بتمريرات قصيرة متقنة.

70: تسديدة قوية من ميلنر تمر بسلام على مرمى توتنهام وكانت قريبة من الهدف الثاني.

68: تبادل المراكز بين ساديو ماني ومحمد صلاح ومحاولات لاستغلال اندفاع توتنهام.

67: ركنية لصالح ليفربول بنفذها أرنولد ويبعدها دفاع توتنهام.

66:توتنهام يجازف بالاندفاع الهجومي ومحاولات تعديل النتيجة.

65: 5 لاعبين في هجوم توتنهام الأن بعد نزول لوكاس مورا.

64: نزول لوكاس مورا وخروج وينكس لاعب الارتكاز.

63: المباراة أصبحت أكثر قوة الأن وتفوق بدني واضح لعناصر ليفربول.

61: لوكاس مورا وأوريجي على مقاعد البدلاء رغم دورهم في صعود ليفربول وتوتنهام إلى نهائي الأبطال.

60:ديلي ألى بعيد عن المباراة وبوكيتينو يفكر في التغيير.

58: محاولات متتالية من توتنهام والبحث عن الثغرة لمعادلة النتيجة.

57: ليفربول يحاول خفض ريتم المباراة والحفاظ على الفوز بهدف نظيف.

55: طوفان كبير لتوتنهام وهجمات متتالية على دفاعات الليفر.

54: دفاع متأخر من ليفربول وضغط كاسح لهجوم سبيرز.

53: شوط ثاني ممتع بكل المقاييس والمستوى يرتفع من توتنهام الكبير.

50: عودة للدفاع من ليفربول وضغط من توتنهام الذي يحاول أن يصل لنقطة التعديل.

49: النتيجة مازالت 0/1 لصالح ليفربول حتى الأن.

47: ركلة حرة لصالح توتنهام وهجمة خطيرة تنتهي بتسلل على الكوري الجنوبي سون.

الدقيقة 46: بداية سريعة من توتنهام ومحاولة للعودة في النتيجة.

الشوط الأول

47: الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 0/1 على توتنهام.

46: هجمة خطيرة في آخر لحظات المباراة لتوتنهام ينقذها دفاع ليفربول.

45: الحكم يعطي دقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع.

44: المباراة تهدأ في آخر الدقائق وليفربول يحاول الخروج بالفوز في الشوط الأول.

43: محمد صلاح يوزع كرة يتصدى لها سونج ويبعدها عن منطقة الخطورة.

42: تتوالى الركنيات لصالح ليفربول الخطير جداً في اللقاء حتى الأن.

40: مباراة قوية جدا بين الفريقين يتفوق فيها ليفربول بهدف لمحمد صلاح من ركلة جزاء.

39:بوكيتينو يعطي تعليماته لهاري كين مستغلا توقف المباراة.

38: تصويبة قوية من روربتسون ينقذها حارس توتنهام ويحولها لركنية.

37: ليفربول يلعب مباراة تكتيكية كبيرة جدا.

35: محاولات متكررة من توتنهام ودفاع الليفر يستبسل في الدفاع عن مرماه.

34: تخوف كبير من جمهور الريدز الأن بعد الهجوم الكاسح من سبيرز في هذه الدقائق.

33: هجوم كبير لصالح توتنهام في هذا التوقيت من المباراة ومحاولات البحث عن الذات في المباراة.

31: مازالت النتيجة 0/1 لصالح ليفربول حتى الأن.

30: هاري كين بعيد تماماً عن أجواء المباراة ولن يظهر في النصف ساعة الأولي.

28: جماهير سبيرز تتحسر على أداء فريقها حتى الأن في قمة النار الانجليزية.

27: جمهور ليفربول لن يتوقف عن التشجيع والمطالبة بالهدف الثاني.

26: توتنهام يعاني في الخلوج بالكرة ولن يستطيع الوصول إلى مرمى ليفربول بالتمريرات القصيرة في وسط الملعب.

25: توتنهام في وضعية هجومية كاسحة على عكس المتوقع بعد الهدف ولايوجد ردة فعل حتى الأن من توتنهام.

23: ليفربول يواصل الهجوم لادراك الهدف الثاني لقتل المباراة.

22: ليفربول أفضل وأقوى في اللقاء حتى الأن.

21: تسديدة قوية لمحمد صلاح صاحب الهدف الأول فوق المرمى بسنتيمترات.

20: ركنية لصالح ليفربول ينفذها ارنولد وينقذها لوريس ويبعدها.

18: توتنهام يستفيق في هذه اللحظات ويهدد مرمى ليفربول وتألق لاليسون بيكر حارس المرمى.

16: تسديدة قوية من ارنولد على يسار حارس المرمى وتتحول إلى ركلة مرمى.

14: محاولات كبيرة من توتنهام للعودة والتهديف ولكن بدون جدوى.

12: لقاء يليق بنهائي دوري أبطال أوروبا ومحاولات من توتنهام للعودة في اللقاء.

11: ارنولد يحول العرضية الخطيرة ينقذها دفاع ليفربول.

10: ضغط كبير لصالح ليفربول المتحدي في هذا اللقاء .

8: هدف يعطي محمد صلاح دفعة قوية جدا في بداية المباراة.

7: سيناريو غير متوقع نهائيا والصمت يخيم على جماهير توتنهام.

6: ركنية لصالح توتنهام الذي يحاول العودة في اللقاء بعد الهدف المبكر جداً.

5: مباراة قوية جدا منذ انطلاقتها في الدقيقة الأولى وأصبحت المباراة على صفيح ساخن.

4: افتتاح التسجيل بسرعة قياسية وأرقام قياسية للمصري محمد صلاح.

3: جووووووووووووووووووول محمد صلاح

الدقيقة 2: محمد صلاح ينفذ ركلة الجزاء

أجواء جماهيرية كبيرة قبل انطلاق صافرة بداية المباراة

الدقيقة الأولى: بداية المباراة وركلة جزاء في الدقيقةالأولى