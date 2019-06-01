متاية مباراة ليفربول وتوتنهام دقيقة بدقيقة في نهائي دوري أبطال اوروبا

تقام اليوم مباراة فاصلة بين فريقين من الفرق الإنجليزية في نهائي أبطال اوروبا ، تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمه الاسبانية مدريد ، الجدير بالذكر أن اخر لقاء جمع الفريقين كان في الدوري الإنجليزي الممتاز وإنتهى بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف ، إنتهى دور نصف النهائي منذ حوالي شهر وقد شهد مفاجئات كثيرة حيث إستطاع فريق ليفربول الصعود على حساب فريق برشلونة بعد أن فقد الأمل في مباراة الذهاب بخسارته بثلاثيه نظيفه وسجل ليفربول أربعة اهداف في مباراة العودة مخيبا كل الظنون ، وأيضا قام فريق توتنهام بالفوز على فريق أياكس بعد خسارته أمامه في مباراة الذهاب .

أحداث الشوط الأول :

بدأ المباراة .

سيطرة لصالح لاعبي توتنهام .

الدقيقة ٣٤ ركنية لتوتنهام .

الدقيقة ٣٣ محاولة من سيسوكو بتمرير الكرة مخترقا الدفاع ولكن ماتيب ينجح في إستخلاص الكرة .

الدقيقة ٢٩ خطأ لليفربول على حدود منطقة الجزاء تسدد من ارنولد وتخرج خارج الملعب بعيدة عن القائم .

الدقيقة ٢٧ تسلل على اللاعب الكوري سون .

الدقيقة ٢٥ خطأ على ليفربول .

الدقيقة ٢٣ عرضية من روبرتسون ومحاولة من صلاح لتسديدها برأسه .

الدقيقة ٢٠ الإستحواذ حتى الآن ٦٤ لصالح توتنهام و٣٦ لصالح ليفربول .

الدقيقة ٢٠ مرور خطير للاعب سون لاعب توتنهام ولكن ارنولد يستخلص الكرة منة .

نزول مشجعة الى أرضيه الملعب وإخراجها بواسطة الأمن .

الدقيقة ١٧ تسديدة خطيرة من ارنولد تمر بجوار القائم .

١٥ دقيقة تمر ولا تزال النتيجة هدف لليفربول مقابل لاشئ

محاولات متعددة من جانت لاعبي توتنهام لإختراق دفاع ليفربول .

الدقيقة ١٤ عرضيه لتوتنهام ولكن ماتيب في التصدي .

الدقيقة ١٢ خطأ لصالح هاري كين في نصف ملعب ليفربول .

الدقيقة ١١ ركنية لصالح ليفربول ويقوم ارنولد بتنفيذها ولكن الدفاع يخرج الكرة الى وسط الملعب .

الدقيقة ١٠ تسديدة قوية من سيسوكو ولكن فوق القائم .

الدقيقة ٥ ركلة ركنية لصالح توتنهام نفذها تريبير لكن أبعدها دفاع ليفربول .

الدقيقة ٢ هدف للاعب محمد صلاح .

تشكيلة فريق ليفربول :

يقوم بحراسة المرمى اللاعب البرازيلي أليسون بيكر .

خط الدفاع : كلا من ماتيب وفان دايك .

الظهيرين : ترنت ارنولد و روبرتسون .

خط الوسط : هندرسون وفابينيو و ويجنالدوم بالترتيب من اليمين الى اليسار .

خط الهجوم : يلعب صلاح كجناح أيمن ويلعب ماني كجناح أيسر أما قلب الهجوم فيشغله اللاعب العائد من الإصابة فيرمينيو .

يلعب المدرب يورجن كلوب بخطة ٤ -٣-٣ .

تشكيلة فريق توتنهام :