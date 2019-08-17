نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الجولة الثانية من الدوري

ليفربول وساوثهامبتون في ثاني لقاء للريدز في الدوري حيث يسافر ليفربول إلى ملعب سانت ماري لمواجهة ساوثامبتون في مباراته الثانية في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصل فريق ليفربول على كأس السوبر الأوروبي مساء الأربعاء بفوز رائع بضربات الترجيح على تشيلسي في إسطنبول، حيث سجل السنغالي ماني هدفي التعادل 2-2.

يعد انتصار الريدز الأسبوع الماضي بداية رائعة للفريق في حملة سباق الدوري 2019/20 بعد أن تغلب على نورويتش سيتي 4-1 يوم الجمعة. بالمقابل، بداية ساوثهامبتون كانت محبطة لهذا العام حيث عانى من التواضع 3-0 أمام بيرنلي.

​مباراة ليفربول وساوثهامبتون

متى تنطلق؟ السبت 17 أغسطس

توقيت صافرة البداية؟ 14:00(بتوقيت جرينتش)

أين ستقام المباراة؟ ملعب سانت ماري

الحكم؟ أندريه مارينر

القناة؟ بي ان سبورت

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سيغيب الحارس الأول أليسون عن المباراة والذي سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بعد إصابته في الساق في المباراة الماضية أمام نورويتش، كما أنه محروم من التعزيزات الدفاعية بسبب غياب كل من ديان لوفرين و ناثانيل كلاين.

رالف هاسنهوتل لديه جميع كبار لاعبيه يوم السبت، مع عودة المهاجم الشاب مايكل أوبافيمي من الإصابة ضد بيرنلي بعد غيابه طيلة الأشهر الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع ليفربول وساوثهامبتون

ساوثامبتون غن. بدناريك ، يوشيدا ، فيسترغارد ؛ فاليري ، وارد بروس ، هويبيرج ، برتراند ؛ إينغس ، ريدموند ؛ آدامز.

ليفربول أدريان. ألكساندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون ؛ فابينهو ، هندرسون ، ويجنالدوم ؛ صلاح ، ماني ، فيرمينو.

فاز فريق ساوثهامبتون على فريق ليفربول مرة واحدة فقط في الدوري منذ سبتمبر 2013، على الرغم من أنهم جمعوا 30 فوزًا على مدار التاريخ، وفاز الريدز في 55 مناسبة، وتعادلا في 25 مناسبة.

يظل ساوثامبتون على نقطة الصفر في الجدول بعد أن خسر أمام بيرنلي في أول مباراة له هذا الموسم، ولم يكن أداء الفريق ضعيفا، ولكن هناك مجالات واضحة لمدربهم للعمل عليها إذا كانوا يريدون تجنب الانجرار إلى معركة أخرى ضد الهبوط.

تم الكشف عن الهشاشة الدفاعية في تركيا وسيتم بالتأكيد معالجة هذه القضايا في التدريب، ومع ذلك، يجب أن يكون كلوب سعيدًا بالتأكيد بقوة فريقه بعد أن اختار العديد من لاعبيه من لاعبيه غير الأساسيين ضد فريق لندن.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون

بدأ الريدز المباراة بقوة وسيطرو طيلة دقائق الشوط الأول من المباراة لكن الحظ لم يقف بجابنهم حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بديلا عن الضائع عندما تمكن المهاجم السنغالي ساديو ماني من تسجيل هدف للريدز في الشوط الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني من المباراة واصل الريدز سيطرتهم على مجريات اللعب وتمكنو من إضافة الهدف الثاني في اللقاء بواسطة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقة الواحدة والسبعين، وفي الدقيقة الثالثة والثمانين سجل ايغنز هدف ساوثهامبتون الوحيد ليفوز ليفربول بالنقاط الثلاث وليتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا برصيد ستة نقاط.

فيما يلي نظرة على النتائج الخمسة الأخيرة لكل جانب:

ليفربول وساوثهامبتون

بريستون 1-3 ساوثامبتون (20/7) ليفربول 0-3 نابولي (28/7)

قوانغتشو R&F 0-4 ساوثهامبتون (23/7) ليفربول 3-1 ليون (31/7)

فينورد 1-3 ساوثمبتون (28/7) ليفربول 1-1 مانشستر سيتي * (4-5 ) (04/8)

ساوثهامبتون 2-0 كولن (03/8) ليفربول 4-1 نوريتش سيتي (09/8)

بيرنلي 3-0 ساوثهامبتون (10/8) ليفربول 2-2 تشيلسي * (5-4) (14/8)