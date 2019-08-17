 التخطي إلى المحتوى

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون وترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون وترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية

ليفربول يسير بخطى ثابتة نحو لقب الدوري الانجليزي 2019-2020 بالفوز الثاني على التوالي على حساب ساوثهامبتون، وتفوق ليفربول في اللقاء تكتيكياً واستطاع أن يحصل على الثلاث نقاط من الملعب الصعب “ملعب ساينت ماري” ليصل إلى النقطة 6 في أول لقائين ليتصدر الدوري الانجليزي الممتاز ” البريميرليج ” مؤقتا وفي انتظار لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر الذي يكاد يُغير من شكل جدول الترتيب في حالة فوز مانشستر سيتي حامل اللقب.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون

استطاع فريق ليفربول أن يفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 1/2 في لقاء الجولة الثانية، أحرز الاهداف السنغالي ساديو ماني نجم الريدز في الدقيقة 46 وأضاف روبيرتو فيرمينهو الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يقلص داني إنغز النتيجة بإحراز الهدف الأول لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 83.

احصائيات المباراة

ليفربول وساوسهامبتون
احصائيات المباراة

 

ترتيب الدوري بعد الجولة الثانية

لعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط
1ليفربول2200362:646
2آرسنال2200361:326
3برايتون2110361:434
4بورنموث2110362:314
5إيفرتون2110360:114
6مانشستر سيتي1100370:553
7مانشستر يونايتد1100370:443
8بيرنلي2101362:423
9توتنهام هوتسبير1100371:323
10نورويتش سيتي2101365:4-13
11شيفيلد يونايتد1010371:101
12وولفرهامبتون1010370:001
12ليستر سيتي1010370:001
12كريستال بالاس1010370:001
13وست هام يونايتد2011366:1-51
14أستون فيلا2002365:2-30
15نيوكاسل يونايتد2002364:1-30
16ساوثهامتون2002365:1-40
17تشيلسي1001374:0-40
17واتفورد2002364:0-40

وننتظر لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام لتحديد المتصدر لجدول الترتيب بعد انتهاء الجولة الثانية من عمر الدوري الانجليزي الممتاز.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.