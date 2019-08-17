نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون وترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة الثانية

ليفربول يسير بخطى ثابتة نحو لقب الدوري الانجليزي 2019-2020 بالفوز الثاني على التوالي على حساب ساوثهامبتون، وتفوق ليفربول في اللقاء تكتيكياً واستطاع أن يحصل على الثلاث نقاط من الملعب الصعب “ملعب ساينت ماري” ليصل إلى النقطة 6 في أول لقائين ليتصدر الدوري الانجليزي الممتاز ” البريميرليج ” مؤقتا وفي انتظار لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر الذي يكاد يُغير من شكل جدول الترتيب في حالة فوز مانشستر سيتي حامل اللقب.

نتيجة مباراة ليفربول وساوثهامبتون

استطاع فريق ليفربول أن يفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 1/2 في لقاء الجولة الثانية، أحرز الاهداف السنغالي ساديو ماني نجم الريدز في الدقيقة 46 وأضاف روبيرتو فيرمينهو الهدف الثاني في الدقيقة 71 قبل أن يقلص داني إنغز النتيجة بإحراز الهدف الأول لصالح ساوثهامبتون في الدقيقة 83.

احصائيات المباراة

ترتيب الدوري بعد الجولة الثانية

لعب فاز تعادل خسر متبقية +/- فرق نقاط 2 آرسنال 2 2 0 0 36 1 : 3 2 6 3 برايتون 2 1 1 0 36 1 : 4 3 4 5 إيفرتون 2 1 1 0 36 0 : 1 1 4 6 مانشستر سيتي 1 1 0 0 37 0 : 5 5 3 7 مانشستر يونايتد 1 1 0 0 37 0 : 4 4 3 8 بيرنلي 2 1 0 1 36 2 : 4 2 3 9 توتنهام هوتسبير 1 1 0 0 37 1 : 3 2 3 10 نورويتش سيتي 2 1 0 1 36 5 : 4 -1 3 11 شيفيلد يونايتد 1 0 1 0 37 1 : 1 0 1 12 وولفرهامبتون 1 0 1 0 37 0 : 0 0 1 12 ليستر سيتي 1 0 1 0 37 0 : 0 0 1 12 كريستال بالاس 1 0 1 0 37 0 : 0 0 1 13 وست هام يونايتد 2 0 1 1 36 6 : 1 -5 1 15 نيوكاسل يونايتد 2 0 0 2 36 4 : 1 -3 0 17 تشيلسي 1 0 0 1 37 4 : 0 -4 0 17 واتفورد 2 0 0 2 36 4 : 0 -4 0

وننتظر لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام لتحديد المتصدر لجدول الترتيب بعد انتهاء الجولة الثانية من عمر الدوري الانجليزي الممتاز.