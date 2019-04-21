نتيجة مباراة ليفربول وكارديف وترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 35 

اقتنص ليفربول فوزا صعبا في ملعب كارديف الذي كان يبحث عن طوق النجاة من شبح الهبوط عبر بوابة ليفربول الذي كن أكثر حدة وعينه علي الصدارة فاستطاع ليفربول اقتناص ثلاثة نقاط مهمة جدا ليرتفع رصيد الريدز الي 88 نقطة متصدرا جدول الترتيب بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لا يزال لدية مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد ويتوقف رصيد كارديف عند 31 نقطة في المركز 18 وأصبحت فرصته في البقاء ضعيفة جدا .

تشكيلة الفريقين للقاء

احتياطي الفريقين

احصائيات المباراة

جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 35

مجريات المباراة

لعب فريق ليفربول المباراة بكل قوة للوصول للهدف ليصبح في الصدارة وينتظر الهدية من مانشستر سيتي واستطاع فاينالدوم احراز الهدف في الدقيقة 57 ليتنفس يورجن كلوب الصعداء حيث كانت المباراة ستأخذ منعطف أخر في الشوط الثاني وعزز الهدف جيمس ميلنر الذي تصدي لركلة الجزاء في الدقيقة 81 ليؤكد علي صدارة الريدز لجدول الترتيب .

يتبقى للريدز ثلاث مباريات فقط قبل انتهاء الموسم حيث يلعب مع

ليفربول * هدرسفيلد تاون في 46/4/2019

ليفربول * نيوكاسل يونايتد في 4/5/2019

ليفربول * وولفر هامبتون 12/5/2019

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