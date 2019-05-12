نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم بمشاركة محمد صلاح

ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يختتم فريق ليفربول الإنجليزي موسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز مساء يوم الأحد، وذلك حين يواجه فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب آنفيلد، في مباراة لن يكفي فيها فريق ليفربول الفوز من أجل التتويج باللقب، بل أنه سينتظر نتيجة مباراة مان سيتي وبرايتون المقامة في نفس توقيت المباراة.

ويدخل فريق ليفربول مباراته الأخيرة هذا الموسم في البريمرليج أمام فريق ولفرهامبتون متطلعاً لتحقيق الفوزعلى فريق الذئاب وانتظار نتيجة مانشستر سيتي وبرايتون من أجل حسم هوية الفائز بلقب البريمرليج هذا الموسم، وقد تمكن فريق ليفربول من حصد 94 نقطة خلال المباريات ال 37 الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه يحتاج للفوز على ولفرهامبتون مع تعادل أو فوز برايتون على السيتي من أجل التتويج بلقب البريمرليج.

كلوب المدير الفني الألماني لليفربول أكد على جاهزية الدولي المصري محمد صلاح من أجل خوض مباراة الفريق القادمة مساء يوم الأحد أمام فريق ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث غاب صلاح عن مباراة ليفربول الماضية، والتي فاز فيها الفريق برباعية نظيفة على فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر فإن فريق ولفرهامبتون يدخل هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز على ليفربول، الذئاب تمكنوا هذا الموسم من إحراج كبار البريمرليج في الدوري والكأس، كما أنهم استطاعوا الإطاحة بليفربول من الكأس بعد الفوز عليه، ويأتي فريق ولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 57 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

هذا ومن المقرر أن تٌقام مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

هذا ومن المقرر أن تقوم قناة bein SPORTS HD1 بالنقل الحي والمباشر للقاء ليفربول وولفرهامبتون مساء الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيقوم بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول وولفرهامبتون عصر اليوم الأحد المعلق خليل البلوشي، والذي سيعلق باللغة العربية على أحداث المباراة.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

مرت إلى الآن عشر دقائق من بداية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والنتيجة لاتزال التعادل السلبي.