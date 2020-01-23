نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم وترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 24

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بفوز ليفربول بالثلاثة نقاط في الدوري الانجليزي الجولة 24 التي استضافها ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون، ودخل ليفربول المباراة في صدارة جدول التريب برصيد 64 نقطة، ودخل نادي وولفرهامبتون المباراة برصيد 34 نقطة في المركز السابع وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون التي تشهد ندية وإثارة كبيرة.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي بفوز ليفربول بنتيجة 1/2 على ملعب مولينيو، واستطاع نادي ليفربول من مواصلة الانتصارات والعروض الكبيرة التي يقدمها في أفضل نسخة للريدز على مستوى الدوري، وفشل نادي وولفرهامبتون من تحقيق الفوز وكسر سلسلة انتصارات ليفربول والوصول للنقطة 37 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي مباشرة واللعب في بطولة جديدة في الموسم القادم.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو:

ليفربول

وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 24 موعد المباراة 23-1-2020 توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 2 معلق المباراة حفيظ الدراجي ملعب المباراة مولينيو

ترتيب الدوري الانجليزي