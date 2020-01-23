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نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم وترتيب الدوري الانجليزي بعد الجولة 24

بواسطة عريبة أحمد 0

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بفوز ليفربول بالثلاثة نقاط  في الدوري الانجليزي الجولة 24 التي استضافها ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون، ودخل ليفربول المباراة في صدارة جدول التريب برصيد 64 نقطة، ودخل نادي وولفرهامبتون المباراة برصيد 34 نقطة في المركز السابع وشهدت المباراة حضور جماهيري كبير لمشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون التي تشهد ندية وإثارة كبيرة.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي  بفوز ليفربول بنتيجة 1/2 على ملعب مولينيو، واستطاع نادي ليفربول من مواصلة الانتصارات والعروض الكبيرة التي يقدمها في أفضل نسخة للريدز على مستوى الدوري، وفشل نادي وولفرهامبتون من تحقيق الفوز وكسر سلسلة انتصارات ليفربول والوصول للنقطة 37 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي مباشرة واللعب في بطولة جديدة في الموسم القادم.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو:

ليفربول 

ليفربول
تشكيلة ليفربول

وولفرهامبتون

وولفرهامبتون
تشكيلة وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البطولةالدوري الإنجليزي
الجولة24
موعد المباراة23-1-2020
توقيت المباراة10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت 2
معلق المباراةحفيظ الدراجي
ملعب المباراةمولينيو

ترتيب الدوري الانجليزي

فريقلعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط
1ليفربول2322101515:543967
2مانشستر سيتي2416351427:653851
3ليستر سيتي2415361424:522848
4تشيلسي2412481432:41940
5مانشستر يونايتد249781429:36734
6توتنهام هوتسبير249781432:38634
7وولفرهامبتون2481061432:35334
8شيفيلد يونايتد248971423:25233
9ساوثهامتون2494111442:31-1131
10آرسنال2461261434:32-230
11كريستال بالاس247981428:22-630
12إيفرتون2486101435:28-730
13بيرنلي2493121438:28-1030
14نيوكاسل يونايتد2486101436:24-1230
15برايتون2467111434:27-725
16أستون فيلا2474131445:31-1425
17وست هام يونايتد2365121538:27-1123
18بورنموث2465131437:23-1423
19واتفورد2458111436:21-1523
20نورويتش سيتي2445151447:24-2317

عريبة أحمد
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