Take a fresh look at your lifestyle.


أخبار الرياضة

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون وترتيب الدوري الانجليزي الأن

بواسطة عريبة أحمد 0

فاز ليفربول في تحدي جديد الليلة في الدوري الانجليزي والجولة 24 ضد وولفرهامبتون الذي استضاف الجولة على ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون الذي فشل في كسر سلسلة انتصارات ليفربول  في الدوري الانجليزي نسخة 2019-2020، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز والابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب وقتل المنافسة نهائياً في الاسابيع الأخيرة والتفرغ لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بفوز ليفربول بنتيجة 1/2 في الدوري الانجليزي، ودخل ليفربول المباراة برصيد 64 نقطة من اجمالي 22 مباراة ولم يخسر في أي لقاء حتى الآن، ودخل وولفرهامبتون المباراة برصيد 34 نقطة في المركز السابع وفشل في الوصول للنقطة 37 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي مباشرة.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو:

ليفربول 

ليفربول
تشكيلة ليفربول

وولفرهامبتون

وولفرهامبتون
تشكيلة وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البطولةالدوري الإنجليزي
الجولة24
موعد المباراة23-1-2020
توقيت المباراة10:00 مساءاً بتوقيت مصر
القناة الناقلهبي ان سبورت 2
معلق المباراةحفيظ الدراجي
ملعب المباراةمولينيو

ترتيب الدوري الانجليزي

لعبفازتعادلخسرمتبقية+/-فرقنقاط
1ليفربول

2 – 1
2322101515:543967
2مانشستر سيتي2416351427:653851
3ليستر سيتي2415361424:522848
4تشيلسي2412481432:41940
5مانشستر يونايتد249781429:36734
6توتنهام هوتسبير249781432:38634
7وولفرهامبتون

1 – 2
2481061432:35334
8شيفيلد يونايتد248971423:25233
9ساوثهامتون2494111442:31-1131
10آرسنال2461261434:32-230
11كريستال بالاس247981428:22-630
12إيفرتون2486101435:28-730
13بيرنلي2493121438:28-1030
14نيوكاسل يونايتد2486101436:24-1230
15برايتون2467111434:27-725
16أستون فيلا2474131445:31-1425
17وست هام يونايتد2365121538:27-1123
18بورنموث2465131437:23-1423
19واتفورد2458111436:21-1523
20نورويتش سيتي2445151447:24-2317

عريبة أحمد
    قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.