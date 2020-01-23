نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون وترتيب الدوري الانجليزي الأن

فاز ليفربول في تحدي جديد الليلة في الدوري الانجليزي والجولة 24 ضد وولفرهامبتون الذي استضاف الجولة على ملعب مولينيو معقل فريق وولفرهامبتون الذي فشل في كسر سلسلة انتصارات ليفربول في الدوري الانجليزي نسخة 2019-2020، وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز والابتعاد أكثر بصدارة جدول الترتيب وقتل المنافسة نهائياً في الاسابيع الأخيرة والتفرغ لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

انتهت مباراة ليفربول وولفرهامبتون بفوز ليفربول بنتيجة 1/2 في الدوري الانجليزي، ودخل ليفربول المباراة برصيد 64 نقطة من اجمالي 22 مباراة ولم يخسر في أي لقاء حتى الآن، ودخل وولفرهامبتون المباراة برصيد 34 نقطة في المركز السابع وفشل في الوصول للنقطة 37 التي تضعه في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي مباشرة.

تشكيلة الفريقين

إليكم تشكيل ليفربول وولفرهامبتون في مباراة الليلة في الدوري الانجليزي على ملعب مولينيو:

ليفربول

وولفرهامبتون

بطاقة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البطولة الدوري الإنجليزي الجولة 24 موعد المباراة 23-1-2020 توقيت المباراة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر القناة الناقله بي ان سبورت 2 معلق المباراة حفيظ الدراجي ملعب المباراة مولينيو

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