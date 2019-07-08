نتيجة مباراة مالي ضد كوت ديفوار بدور 16 لكأس أمم أفريقيا | ومن يواجه الجزائر بربع النهائي

بدأت منذ قليل أول مباريات اليوم بالدور الإقصائي دور الستة عشر لكأس أمم أفريقيا، وذلك في الجولة النهائية والختامية من هذا الدور، وانطلقت أول مباريات اليوم الاثنين بلقاء يجمع منتخب مالي ضد منتخب كوت ديفوار، ويلي هذا اللقاء مباراة أخرى هامة ينتظرها الجماهير العربية عامة والتونسية خاصة تجمع المنتخب التونسي ضد نظيره منتخب غانا.

وبنهاية مباريات اليوم يكتمل عقد الفرق الثمانية الصاعدة للدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا، حيث تأكد صعود كل من منتخبات جنوب أفريقيا بعد تخطيها مصر، ونيجيريا بعد أن تخطت الكاميرون، والسنغال بعد فوزها على أوغندا، وبنين بعد أن أحرجت وأخرجت المغرب، ومدغشقر بعد فوز على الكونغو الديمقراطية، ثم الجزائر بعد أداء رائع وتجاوز غينيا، والآن سوف نتابع معكم نتيجة المباراة قبل الأخيرة بنهاية الدور الستة عشر والتي تجمع منتخب مالي ضد منتخب كوت ديفوار .. فإليكم التفاصيل.

نتيجة مباراة مالي اليوم ضد كوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا

الشوط الأول : بدأ تحت شعار لا للمُقدمات، ووضح أن المنتخبين يُدركان تماماً أهمية الدور الذي يلعبان فيه وانه لا وقت للتراجع، وتميز أداء مالي بنزعة هجومية واضحة وحرص على التقدم بهدف، وبالفعل كان المنتخب المالي أفضل من منتخب كوت ديفوار الذي فضل التحفظ الدفاعي والانضباط التكتيكي عن المجازفة الهجومية.

وبعد ضياع أكثر من فرصة للمنتخب المالي الذي تميز بالسرعة الكبيرة والجرأة الهجومية على مرمى الأفيال الإيفوارية، ينتهي الشوط الأول بوقته الأصلي والإضافي بالتعادل سلبياً بين الفريقين بدون أهداف.

الشوط الثاني: مع بدء الشوط الثاني ظل الأداء التكتيكي للمنتخب الإيفواري مُستمر مع القوة البدنية الواضحة في مواجهة سرعة منتخب مالي، ومرت دقائق الشوط الأول حتى الدقيقة 60 على نفس وتيرة الضغط المالي والتحفظ الإيفواري الغير متوقع من منتخب بقوة كوت ديفوار، ووسط هذا الوضع كادت كوت ديفوار أن تخطف اللقاء بعد انفراد ثمين بالدقيقة 68 ولكنها ضاعت.

واتضح أن المدير الفني لكوت ديفوار استدرج المنتخب المالي للإجهاد البدني، وبعد مرور الدقيقة 75 يستطيع لاعب الكوت ديفوار “ويلفريد زاها” من استغلال خطأ دفاعي فادح للمنتخب المالي ويحرز هدف التقدم للمنتخب الإيفواري، وبعدها يبدو الإجهاد البدني واضح على منتخب مالي أمام قوة بدنية للمنتخب الإيفواري وتخطيط بارع لتوزيع الجهد على الشوطين.

وتنتهي مباراة اليوم بين منتخب مالي ومنتخب كوت ديفوار بالدور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية 2019 بتفوق المنتخب الإيفواري بنتيجة هدف دون رد ليصعد لدور الثمانية ليواجه المنتخب الجزائري.